El tráiler del documental "El Partido", que revive la gesta argentina ante Inglaterra en México 86

Antes de que empiece el próximo Mundial de fútbol, llega a los cines "El Partido", la película que revive el cruce entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo México 1986, un encuentro que excedió lo deportivo para convertirse en un hito emocional y cultural.

Dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, el documental examina el encuentro desde todos sus ángulos: las jugadas eternas, la tensión previa, el contexto histórico y la carga simbólica que hizo de ese partido mucho más que un resultado. El filme invita a volver a sentir lo que significó aquel día para los jugadores, para la gente y para todo un país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con una duración de 91 minutos -el mismo tiempo que duró el partido-, el filme reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo lo que pasó en la cancha, sino también el clima, las decisiones y las emociones que rodearon a uno de los partidos más recordados del fútbol mundial.

A través de testimonios directos, imágenes de archivo y relatos de protagonistas, entrenadores, árbitros e hinchas, "El Partido" propone una mirada profunda sobre por qué ese encuentro sigue vigente y continúa generando debate, emoción y memoria colectiva.

El estreno internacional se producirá en la 79ª edición del Festival de Cannes, dentro de la sección Cannes Première, consolidando al fútbol como un relato capaz de trascender fronteras y dialogar con las audiencias internacionales.

Basada en el libro "El Partido", de Andrés Burgo, la película construye el relato más completo sobre este enfrentamiento histórico y su impacto dentro y fuera del campo de juego.

Integran el elenco (por orden alfabético) Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti. El trabajo fue producido por Industria del Milagro y Labhouse.

En nuestro país se estrenará en cines el próximo 21 de mayo en la previa del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, invitando a volver sobre el partido que nunca dejó de jugarse en la memoria.

Este es el tráiler: