El emotivo mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni: “Sos el último de los grandes en irse”

Soledad Silveyra publicó un sentido mensaje en sus redes sociales luego de enterarse de la triste noticia de la muerte de Luis Brandoni a los 86 años.

Además de ser grandes amigos, ambos estaban protagonizando juntos la obra teatral ¿Quién es quién? en calle Corrientes.

“Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo”, escribió Soledad. Y completó en su posteo: “Un día muy triste para la cultura”.

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En sus palabras, la actriz también le envió sus condolencias a Saula Benavente, la última pareja de Brandoni. “Estoy contigo y con la familia”, expresó.

Cabe recordar que el actor había cumplido años hace dos días, el 18 de abril. A través de su perfil de Instagram, Soledad había escrito: “Mi querido Beto, estoy con vos acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve”.

“Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”, había manifestado también la actriz para su compañero de elenco.