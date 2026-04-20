Se cayó ChatGPT: los servidores de la IA presentan fallas a nivel global

En el arranque de la semana, los servicios de OpenAI, la organización especializada en inteligencia artificial, presentan fallas a nivel global.

Según la plataforma Downdetector, en Argentina el 90% de esos problemas se concentran en los servidores de ChatGPT que, en forma intermitente, no permite realizar consultas y/o pedidos.

En la red social X se acumularon reportes de usuarios de todas partes del mundo, que dieron cuenta de la caída del la IA con más usuarios del planeta. La base es amplia: según datos de 2025, más de 800 millones de personas a nivel mundial usan semanalmente ChatGPT.

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El chat conversacional no recibía preguntas nuevas ni permitía abrir conversaciones anteriores.

Con el correr de las horas, el servicio recobró la normalidad. Sin embargo, ni el mismo ChatGPT parece tener en claro a qué se debió el problema.

"Hubo una caída global bastante grande hoy. Arrancó alrededor de las 10:00 horas de Argentina y afectó tanto a ChatGPT como a Codex. Muchísima gente no podía entrar, cargar conversaciones o mandar mensajes; otros veían pantallas en blanco, errores internos o chats desaparecidos”, respondió ante una consulta del canal TN.

El bot converscional agregó que OpenAI dijo solamente que está investigando el problema y que hay usuarios que no pueden cargar ChatGPT. “No dieron una causa concreta todavía, así que no está claro si fue un problema de servidores, una actualización fallida o algo de infraestructura externa”, indicó.

Lo cierto es que el pico de reportes por fallas en los servidores de OpenAI ha sido muy marcado, con miles de denuncias en pocos minutos en Europa, Estados Unidos y América Latina.

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