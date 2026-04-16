Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del jueves 16
Habrá acción en boxeo, ciclismo, gimnasia, judo, natación, surf, tenis de mesa y tiro con arco.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El cuarto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut de la natación, la gimnasia artística y el ciclismo ruta.
Además, finalizarán el judo y el surf.
En horario argentino, el programa de actividades para este jueves es el siguiente:
Boxeo
19:00 - -55 kg (semifinales), con Jeremías Manzelli vs boliviano
20:00 - -70 kg (cuartos), con Santiago Zilli vs chileno
Ciclismo ruta
12:00 - Contrarreloj femenina, con Julia Lambert y Marianella Salomón
13:30 - Contrarreloj masculina, con Martín Deltín y Facundo Tivani Salinas
Gimnasia artística
11:50 - Piso, arzones y anillas masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale
11:50 - Salto y asimétricas femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro
14:50 - Piso, arzones y anillas masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale
14:50 - Salto y asimétricas femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro
Judo
12:00 - -78 kg (preliminares), con Zaira Belén Yuma
Natación
Clasificaciones desde las 11:30
200m combinado femenino - Heat 1, con Laila Chain
200m combinado femenino - Heat 2, con Agostina Hein
200m combinado masculino - Heat 1, con Ciro Conrad
200m combinado masculino - Heat 2, con Joaquín Giovacchini
100m libre masculino - Heat 2, con Matias Chaillou y Maximo Aguilar
100m libre femenino, Heat 2, con Catalina Dos Santos
100m libre femenino - Heat 3, con Mía Di Pace
100m pecho masculino, Heat 1, con Luis Fontana
100m pecho masculino - Heat 2, con Joaquín Giovacchini
100m Ppcho femenino - Heat 1, con Pía Ponzo y Liz Dos Santos
50m espalda masculino - Heat 2, con Matias Chaillou
50m espalda femenino - Heat 1, con Laila Chain
50m espalda femenino - Heat 1, con Cecilia Dieleke
4x100m relevo libre mixto - Heat 2
Finales desde las 20:00
Todas, más 800m libre femenino
Surf
11:00 - Bronce bodyboard masculino, con Juan Cruz Giannini
11:40 - Bronce SUP surf masculino, con Joaquín Rosato
13:20 - Final bodyboard femenino, con Isabella Assmann
Tenis de mesa
12:00 - Equipos mixto (grupo), con Franco Varela, Alexia Salusso, Luciana Frias y Agustín Asmu
Tiro con arco
16:00 - Equipo recurvo masculino (cuartos de final), con Gabriel Tonina y Thiago Barbieri vs. Panamá
17:00 - Equipo compuesto mixto (octavos de final), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina vs. Perú