Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del jueves 16

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El cuarto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut de la natación, la gimnasia artística y el ciclismo ruta.

Además, finalizarán el judo y el surf.

En horario argentino, el programa de actividades para este jueves es el siguiente:

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Boxeo

19:00 - -55 kg (semifinales), con Jeremías Manzelli vs boliviano

20:00 - -70 kg (cuartos), con Santiago Zilli vs chileno

Ciclismo ruta

12:00 - Contrarreloj femenina, con Julia Lambert y Marianella Salomón

13:30 - Contrarreloj masculina, con Martín Deltín y Facundo Tivani Salinas

Gimnasia artística

11:50 - Piso, arzones y anillas masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale

11:50 - Salto y asimétricas femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro

14:50 - Piso, arzones y anillas masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale

14:50 - Salto y asimétricas femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro

Judo

12:00 - -78 kg (preliminares), con Zaira Belén Yuma

Natación

Clasificaciones desde las 11:30

200m combinado femenino - Heat 1, con Laila Chain

200m combinado femenino - Heat 2, con Agostina Hein

200m combinado masculino - Heat 1, con Ciro Conrad

200m combinado masculino - Heat 2, con Joaquín Giovacchini

100m libre masculino - Heat 2, con Matias Chaillou y Maximo Aguilar

100m libre femenino, Heat 2, con Catalina Dos Santos

100m libre femenino - Heat 3, con Mía Di Pace

100m pecho masculino, Heat 1, con Luis Fontana

100m pecho masculino - Heat 2, con Joaquín Giovacchini

100m Ppcho femenino - Heat 1, con Pía Ponzo y Liz Dos Santos

50m espalda masculino - Heat 2, con Matias Chaillou

50m espalda femenino - Heat 1, con Laila Chain

50m espalda femenino - Heat 1, con Cecilia Dieleke

4x100m relevo libre mixto - Heat 2

Finales desde las 20:00

Todas, más 800m libre femenino

Surf

11:00 - Bronce bodyboard masculino, con Juan Cruz Giannini

11:40 - Bronce SUP surf masculino, con Joaquín Rosato

13:20 - Final bodyboard femenino, con Isabella Assmann

Tenis de mesa

12:00 - Equipos mixto (grupo), con Franco Varela, Alexia Salusso, Luciana Frias y Agustín Asmu

Tiro con arco

16:00 - Equipo recurvo masculino (cuartos de final), con Gabriel Tonina y Thiago Barbieri vs. Panamá

17:00 - Equipo compuesto mixto (octavos de final), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina vs. Perú