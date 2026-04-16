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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del jueves 16

Habrá acción en boxeo, ciclismo, gimnasia, judo, natación, surf, tenis de mesa y tiro con arco.

Fotos: La Nueva.

El cuarto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut de la natación, la gimnasia artística y el ciclismo ruta.

Además, finalizarán el judo y el surf.

En horario argentino, el programa de actividades para este jueves es el siguiente:

Boxeo
19:00 - -55 kg (semifinales), con Jeremías Manzelli vs boliviano
20:00 - -70 kg (cuartos), con Santiago Zilli vs chileno

Ciclismo ruta
12:00 - Contrarreloj femenina, con Julia Lambert y Marianella Salomón
13:30 - Contrarreloj masculina, con Martín Deltín y Facundo Tivani Salinas

Gimnasia artística
11:50 - Piso, arzones y anillas masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale
11:50 - Salto y asimétricas femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro
14:50 - Piso, arzones y anillas masculino, con Benjamín Fernández Landa, Benicio Manoli, Lucas Aita, Joaquín Pendino y Julián Di Pasquale
14:50 - Salto y asimétricas femenino, con Mora Arballo, Eugenia García Berbel, Sofía Chimenti, Martina Begnes y Luz Navarro

Judo
12:00 - -78 kg (preliminares), con Zaira Belén Yuma

Natación
Clasificaciones desde las 11:30
200m combinado femenino - Heat 1, con Laila Chain
200m combinado femenino - Heat 2, con Agostina Hein
200m combinado masculino - Heat 1, con Ciro Conrad
200m combinado masculino - Heat 2, con Joaquín Giovacchini
100m libre masculino - Heat 2, con Matias Chaillou y Maximo Aguilar
100m libre femenino, Heat 2, con Catalina Dos Santos
100m libre femenino - Heat 3, con Mía Di Pace
100m pecho masculino, Heat 1, con Luis Fontana
100m pecho masculino - Heat 2, con Joaquín Giovacchini
100m Ppcho femenino - Heat 1, con Pía Ponzo y Liz Dos Santos
50m espalda masculino - Heat 2, con Matias Chaillou
50m espalda femenino - Heat 1, con Laila Chain
50m espalda femenino - Heat 1, con Cecilia Dieleke
4x100m relevo libre mixto - Heat 2
Finales desde las 20:00
Todas, más 800m libre femenino

Surf
11:00 - Bronce bodyboard masculino, con Juan Cruz Giannini
11:40 - Bronce SUP surf masculino, con Joaquín Rosato     
13:20 - Final bodyboard femenino, con Isabella Assmann

Tenis de mesa
12:00 - Equipos mixto (grupo), con Franco Varela, Alexia Salusso, Luciana Frias y Agustín Asmu

Tiro con arco
16:00 - Equipo recurvo masculino (cuartos de final), con Gabriel Tonina y Thiago Barbieri vs. Panamá
17:00 - Equipo compuesto mixto (octavos de final), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina vs. Perú

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