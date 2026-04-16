El nuevo y millonario monto en premios que dará Roland Garros

Los mejores jugadores del mundo reclamaron varias veces por carta a los torneos del Grand Slam un reparto más equitativo de las ganancias totales.

Finalmente el pedido fue escuchado por la Asociación de Tenis Profesional y Roland Garros será el primero en dar el paso.

Este jueves la organización anunció un incremento del 9,53 por ciento de los premios.

El Abierto galo aparece en el calendario del 18 de mayo al 7 de junio contando las fechas de la fase previa.

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En la próxima edición de Roland Garros habrá una bolsa de 61.723.000 euros para repartir entre los profesionales participantes.

Además, también habrá homenajes a la trayectoria de Stan Wawrinka, Gael Monfils y Caroline Garcia.

Otro dato es que el torneo galo se prepara para recibir a unos 20.000 simpatizantes para la semana previa al cuadro principal, del 18 al 23 de mayo. Ya se vendieron 80.000 entradas.