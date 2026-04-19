Los Pumas 7s ganaron la medalla de plata en Hong Kong

Luciano González levantó la pelota de un ruck e inicia el ataque ante Sudáfrica. En el piso, observa Santiago Álvarez Fourcade. Fotos: prensa UAR.

El seleccionado nacional masculino, al igual que el año pasado, alcanzó la final del tradicional Seven de Hong Kong, el cual festejaba su 50 aniversario, y ganó la medalla de plata tras caer ante Sudáfrica por 35-7. Por su parte, Las Yaguaretés vencieron al conjunto sudafricano de la rama femenina por 25-10 y finalizó en el 11° lugar.

El próximo objetivo para ambos equipos será el Seven de Valladolid del 29 al 31 de mayo, en lo que será la segunda escala del SVNS World Championship Series.

Vale destacar que Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.

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Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen.

En el equipo masculino participó el bahiense Santiago Álvarez Fourcade. En el primer duelo del domingo cruzó ante España por las semifinales, rival al que ya se había enfrentado en la fase de grupos (victoria albiceleste 38-14). Fue nuevamente éxito argentino por 19 a 12, para avanzar a la gran final.

El partido ante los españoles fue muy cerrado y se definió con un try de Sebastián Dubuc (ver video) a un minuto del final. Argentina formó en este cotejo con Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos. Los tries argentinos los marcaron Santino Zangara, Matteo Graziano y Sebastián Dubuc, mientras que Joaquín Pellandini y Juan Patricio Batac acertaron una conversión cada uno.

El encuentro final enfrentó nuevamente como en fase de grupos a argentinos y sudafricanos. En aquel partido, Sudáfrica demostró por que fue el mejor de la temporada regular y lo venció 38-0.

Esta vez en la primera mitad el conjunto africano rompió el cero al minuto de juego con try convertido. A los cuatro minutos, Argentina reaccionó e igualó el marcador gracias a la conquista de Santino Zangara y posterior conversión de Santiago Vera Feld. Sin embargo, Sudáfrica volvió a marcar a la siguiente jugada y llevar el tanteador 14-7 al descanso. En la segunda parte, el seleccionado nacional sintió el esfuerzo realizado en semifinales, hecho que aprovechó al máximo el equipo sudafricano, tal es así que apoyaron en tres oportunidades, y gracias a tres conversiones, se quedaron con el título en Hong Kong por primera vez en la historia tras vencer 35-7.

Argentina formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos. El try argentino lo marcó Santino Zangara, mientras que Santiago Vera Feld acertó la conversión.

Yaguaretés, punzantes

En cuanto a Las Yaguaretés, se enfrentaron a Sudáfrica por el partido que definía el 11° puesto. El balance rápidamente se inclinó para el seleccionado argentino, que a través de la posesión y ataques punzantes, anotaron tres conquistas en el primer tiempo, por medio de Cristal Escalante, Sofía González y Virginia Brígido. En el inicio del segundo tiempo, llegó la respuesta sudafricana para el 15-5 parcial. Talia Rodich aumentó el marcador luego de escaparse por la punta y decretar el 20-5, que escalaría a 20-10 por un nuevo try sudafricano. Con el tiempo ya cumplido, Azul Medina le otorgó cifras definitivas al encuentro, que tuvo victoria argentina, 25 a 10.

Para este partido, Las Yaguaretés saltaron al terreno de juego con Josefina Padellaro, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Desde el banco de suplentes ingresaron Malena Díaz, Francesca Iacaruso, Talia Rodich, Ruth Velázquez y Azul Medina. Los tríes argentinos fueron anotados por Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina. (con información de prensa UAR).