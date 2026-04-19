Diario de viaje, día 6: Malena, café con 40 °ST y el próximo gran desafío

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Motivado por los buenos resultados que viene teniendo la delegación nacional en Panamá, me tomé el atrevimiento de empezar a sacar cuentas en varios sentidos.

Antes, una aclaración para susceptibles: sé perfectamente que se trata de jóvenes, que muchos no puede ocultar sus lágrimas por un podio que no se da y que detrás de ese malestar es probable que quede algo (o mucho) de frustración.

También sé que el nivel y la representación de los colores nacionales exigen y que, en cierta forma, varios de estos chicos que fueron citados a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud entrarán (si es que aún no lo hicieron) en un mundo profesional y tienen el deber de actuar en consecuencia. Y no hablo de dinero, claro.

En ese sentido, aproveché un "descanso" en el Centro de Prensa (sobre todo, para huir del sol y la humedad) para revisar archivos y buscar números.

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Sí, pese a los 40 de sensación térmica (que parecen 50...), en los lugares cerrados el aire acondicionado se siente e invita a tomar café después de beber un buen trago de agua fría.

Allí, recordé que la Argentina iba a llegar, días más, días menos, al centenar de preseas doradas en este evento que lleva cuatro ediciones.

A saber: en Lima 2013, la delegación nacional (por entonces de apenas 99 atletas), sumó 64 medallas, siendo 12 de oro. Luego, en Santiago 2017, fueron 88, con 38 primeros puestos. Mientras que en Rosario 2022, la Argentina cosechó 113 medallas, 31 de ellas doradas.

Es decir, llegó a Panamá con 279 medallas en total y 81 de oro.

Hasta el viernes habían escuchado el himno Juan Álamo (judo), Benjamín Casas (lucha), Thiago Carvallo (judo), Agostina Hein (natación, tres individuales), Matías Chaillou (natación), Cecilia Dieleke (natación, 2 individuales), la selección femenina de futsal y dos postas en natación: 4x100 libres mixto y 4x100 combinados femenina.

Con el correr del día se fueron sumando Eugenia García Berbel (gimnasia artística) y Gabriel Tonina (tiro con arco); mientras que ya estando en el MPC, café mediante, observé en el monitor que Edgardo Peralta y Santiago Giménez se alzaron con la dorada en boxeo.

En ese momento, decidí apagar la notebook y emprender camino al natatorio, distante unos 100 metros.

En el camino, Agostina Hein se impuso en los 100 metros mariposa, dándole a la Argentina la 99° dorada. Apuré los pasos porque corría Chaillou, aunque ya sentado en el sector de prensa, ví como alcanzaba la de bronce.

Entonces, todo estaba dado para Cecilia Dieleke o Malena Santillán, quienes partían por los andariveles centrales de los 200 metros espalda.

Fue la cordobesa, pasando al frente en la segunda mitad de la carrera, quien con 2:11.31 se quedó con la competencia y con el ansiado 100 (luego, la posta 4x100 libres femenino sumó una más).

Superado el registro, de ahora en más la competencia tendrá otro desafío: que la segunda semana de competencias logre mantener el segundo lugar del medallero en Panamá.

Con Brasil cortado en la cima (ganó las tres ediciones anteriores y se encamina a repetir), aparecen Venezuela (5 oros abajo) y Colombia (10) como las amenazas más grandes.

Estaré atento.