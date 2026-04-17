Marcos Pérez, un “10” como los de antes, que la rompe en un Dublin que hace historia

Potrero puro. Gambeteador por naturaleza. Marcos Pérez es el antiguo 10 que vino a darle una bocanada de aire fresco al Promocional de la Liga del Sur. Brilla en un Dublin que sorprendió con este arranque puntero en la segunda división de nuestro fútbol.

Futuro geólogo, el enganche es el guía espiritual de un equipo que juega bien y que se metió en la conversación entre los poderosos.

“Estamos contentos. Sabemos para qué estamos y por eso lo vivimos con tranquilidad. Y si bien es un hecho histórico para el club, apenas van 5 fechas y nos tenemos que desviar del objetivo, ni volvernos locos”, dijo “MP” con la misma naturalidad que juega.

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“Acá la clave es el grupo. A partir de eso, entendimos lo que quiere el ‘Búfalo’ (por Bruno Paolella). Sinceramente, hay una conexión interna muy linda que se siente en el día a día. Hay una muy buena energía de todos los que componen el club”, amplió.

--Se lo nota sólidos en varias facetas del juego.

--Porque entendimos que cuando se puede jugar se juega, pero que cuando nos tenemos que poner el overol lo hacemos sin problemas. Creo que estamos manteniendo un orden y lastimamos cuando empezamos a conectar dos o tres pases seguidos.

--Y en poco tiempo lograron una línea de juego.

--Porque hay una idea y generamos las ocasiones. No somos un equipo que se meta atrás y espera. Salimos a proponer.

--¿Los van a empezar a mirar diferente?

--Puede ser. Creo que ya nos respetan y toman más recaudos. En el ambiente de la Liga del Sur nos conocemos todos. Creo que este torneo va a estar muy peleado, no como en otros años donde Libertad, Rosario y La Armonía sacaron una diferencia.

--¿Y tus candidatos son?

--Yo lo tuve a Marcelo (por Katz). Conociéndolo a él, entiendo que Rosario va a estar en la pelea. Y Tiro tiene un plantel largo como para pelear.

--¿Temen marearse?

--Creo que no. Es cierto que nunca habíamos tenido esa experiencia de estar arriba en la tabla, pero me parece que no vamos a sentir esa presión; no creo que nos pese. Sinceramente, salimos a disfrutar y jugar bien de frente, sin especular.

--Contra Pacífico dieron una muestra. Tenían que ganar para ser punteros con todos los resultados puestos.

--No nos pesó. Internamente ni siquiera nos pusimos esa presión. Afrontamos todos los partidos de la misma manera.

--Se los nota muy sueltos. ¿Por qué?

--Porque el DT y nosotros estamos confiados. Bruno nos transmite mucha seguridad y nosotros la trasladamos al campo de juego. Ojalá lo podamos seguir sosteniendo.

La peluquería de “Don Yago”

Gracias a una linda coincidencia, Marcos recaló en Dublin.

“Después de la pandemia había dejado de jugar en la Liga. Justo me lo crucé a Leandro Casquero (actual presidente) en la peluquería de Yago Castro y me dijo de ir a Dublin. Además, es compañero de laburo de mi Viejo. Arranqué con Gustavo Olea, pero el primer torneo estuve lesionado”, recordó.

“Después, algunos jugadores que anduvieron muy bien, se fueron algunos jugadores para el Clausura y nos costó. Luego con el ‘Ruso’ Donayevich (Leandro) y Ripari (Leli) jugué medio año, me fue bien, pero decidí ir a probar suerte a Club Daregueira. Me ofrecieron algo de dinero, quería ver cómo era la zona y experimentar otra cosa”, enumeró.

–Volviste y encontraste tu lugar.

--La verdad que sí. Estoy jugando un poco más adelante; antes tenía otro rol. Arrancaba de más atrás, de doble 5, y actualmente estoy jugando más de enganche natural.

“Creo que todo pasa por la cabeza; es fundamental. Va todo de la mano porque cuando uno puede jugar más suelto lo disfruta el doble”, resaltó.

--Permanentemente hablas del disfrute. ¿Realmente es así?

--Sin dudas. Se disfruta porque estamos en un equipo donde la gran mayoría labura, estudia y no vive de esto. Hay mucho esfuerzo detrás de todo esto, como tomarse dos colectivos, cambiar los horarios de trabajo y demás. Además, estamos valorando el esfuerzo que hicimos todos en la pretemporada. El fútbol es contagio.

--¿Una asistencia o un gol?

–Asistir. Es mi ADN. Siempre me proyectaba en jugadores asistidores.

--¿Por ejemplo?

--Riquelme (Juan Román); ni más ni menos.

--Pero también llegaste a la red.

--Sí. Llevo dos y no está mal. Uno de penal a Rosario y otro a Comercial. Igualmente, podría llevar alguno más, je, je.

--Con tu talento, ¿te ilusionas con más?

--Hummm… Vivo el presente. No me vuelvo loco. Si llega alguna oportunidad más arriba será bienvenida. Estoy en una buena etapa de mi carrera.

--¿Por qué dejaste?

--Empecé a estudiar geología y Olimpo me cansó. Me tenía que tomar dos colectivos, competir todos los días por un lugar, llegó la edad de estudiar y no quedó otra.

--¿Vas a sentir algo especial cuando lo enfrentes en dos fechas?

--Será un partido más. Si está bueno el hecho de jugar con el más club más grande de la Liga del Sur. Me hizo pasar momentos muy lindos y me hizo sentir prácticamente profesional.

--Volvamos al estudio. ¿Cómo llevas la carrera?

--Estoy en tercer año. Elegí geología por decisión y porque es algo que me gusta. Ahora estoy trabajando en una distribuidora. Ando a las corridas y algo voy a tener que largar, pero no sé qué, ja, ja. Pero vivo el día a día. Dejo la decisión para cuando la tenga que tomar. En un futuro se verá qué decido.

--Por ahora valorás lo que estás haciendo.

--Ni hablar. Para el futbolista, formar parte de la Liga del Sur es un privilegio. El nivel es alto; es amateur, pero desde lo táctico y desde lo físico es semi profesional. Y después es una Liga hermosa, enfrentas a equipos con mucha historia.

Simple, sencillo, como cuando despliega su notable técnica en las canchas de la Liga del Sur. Así es "MP".

EL NÚMERO

Marcos Joaquín Pérez, de 25 años, suma 35 partidos en la Liga del Sur. Debutó en el 2016 en la Primera de Libertad ante La Armonía ("Fito" Cuello era el DT del milrrayita). Después pasó a las menores de AFA de Olimpo y jugó dos partidos en la Liga del Sur. Suma ya 32 cotejos en Dublin, con 4 goles, 2 en el Apertura actual. Le anotó a Rosario (2), Pacífico BB y Comercial.

(*) Datos estadísticos de Eduardo "Cocho" López.