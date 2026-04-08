La OMIC detecta cada vez más consultas por obligaciones financieras

Las oficinas de la OMIC se encuentran en Donado 242 (Foto Archivo La Nueva)

La Oficina Municipal de Información al Consumidor emitió un comunicado en el que aseguran que las consultas por temáticas relacionadas con los derechos y obligaciones ante una deuda contraída se han incrementado en los últimos tiempos. Además, se suman a ello, otras temáticas vinculadas con el mundo financiero.

En el primer trimestre del año, se observa un crecimiento sostenido de consultas vinculadas al sistema financiero, consolidándose como uno de los principales motivos de reclamo por parte de los vecinos.

Las consultas abarcan principalmente situaciones relacionadas con bancos, tarjetas, billeteras virtuales y plataformas digitales.

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Asimismo, del análisis de los casos se advierte una mayor presencia de consultas asociadas a dificultades en el cumplimiento de obligaciones financieras, tales como atrasos, refinanciaciones o necesidad de regularizar deudas.

Este comportamiento permite identificar una tendencia en el aumento de situaciones de mora o riesgo de mora, que se expresa a través de la demanda de asesoramiento y acompañamiento por parte de los consumidores.

En este contexto, desde la OMIC se destaca la importancia de garantizar el acceso a información clara, adecuada y oportuna, así como de fortalecer los canales de atención y resolución de conflictos entre usuarios, entidades financieras y billeteras virtuales.

Asimismo, el organismo reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones de orientación, prevención y defensa de los derechos de los consumidores, acompañando a la comunidad frente a las nuevas dinámicas del sistema financiero.