Salud mental: suman asistencia para cuidar a los que nos protegen

Los programas de la subsecretaría procuran garantizar el cuidado integral de los policías.

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Audionota: Juan Ignacio Zelaya

Desde 2024 el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires profundiza acciones para la prevención de suicidios de policías, y uno de los ejes de esta política de trabajo es la generación de más recursos asistenciales.

Sin embargo, casos como los registrados este año en Bahía Blanca, donde dos jóvenes policías se quitaron la vida en el lapso de poco más de un mes, no dejan de generar preocupación entre las autoridades de la cartera provincial.

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El resto de la provincia de Buenos Aires no es ajeno a esta problemática de salud pública, que afecta a la fuerza policial y a la sociedad en su conjunto.

La subsecretaría de Promoción de la Salud y Bienestar Policial, dependiente del ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso, hace foco en el cuidado integral de la salud mental y física de los oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante, por ejemplo, el programa de prevención del suicidio, un equipo de psicólogos brinda ayuda al personal que atraviesa situaciones de riesgo ligadas a esta posible drástica decisión.

Agustina Baudino, responsable de la subsecretaría, se refirió al otro esquema preventivo impulsado desde hace dos años: el programa de fortalecimiento en salud mental.

"Incorporamos nuevos médicos, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de otras especialidades que pusimos a disposición de los policías en operativos preventivos en territorio", destacó Baudino, en diálogo con La Nueva.

"Tenemos varias líneas de trabajo vinculadas al cuidado más amplio del personal policial en actividad y, en este marco, la salud mental adquiere un lugar central. Es importante poner en discusión este tema, que en las fuerzas de seguridad está más silenciado.

"Hablar de salud mental y suicidio genera resquemor o rechazo", agregó.

"Nosotros tenemos una posición contraria; fomentamos que se hable de esto que nos pasa y que no ocurre solo en la Policía", continuó la funcionaria.

Además de potenciar los equipos asistenciales, se crearon espacios de atención confidenciales a los efectos de que el policía afectado no deba gestionar una licencia médica para recibir ayuda por parte de un gabinete psicotécnico.

La subsecretaría además monitorea "muy de cerca" los intentos de suicidio por parte de efectivos policiales.

Hay una política promovida por el ministerio y la cúpula policial para trabajar con emergentes que hacen al malestar emocional de estos trabajadores.

En los espacios de escucha también se plantean problemas originados por situaciones familiares y económicas difíciles.

Por ejemplo, una mujer policía soltera con un hijo discapacitado que presta servicio lejos de su hogar.

"Entonces, algunos de esos inconvenientes se atenúan con una readecuación de destino. La idea es que el policía tenga las mejores condiciones laborales posibles en un contexto delicado", dijo la fuente consultada.

Tema tabú

Según opinó la licenciada en Ciencia Política, los suicidios en la Policía bonaerense son una problemática "silenciada y no visibilizada".

"Muchas veces se trata de personal que nunca pasó por el sistema, es decir que no tenemos sus antecedentes psiquiátricos, por eso nuestro compromiso es comunicar sobre el funcionamiento de estos dispositivos, prevenir y trabajar con los equipos de conducción de la Policía", resaltó Baudino.

La subsecretaria asimismo remarcó la importancia de las capacitaciones que dictan sobre indicadores de riesgo, para que un uniformado detecte si un compañero tiene conductas que podrían desembocar en suicidio y, si es así, dé aviso a los especialistas para su intervención.

"No es un mecanismo de emergencia. Alentamos a que se haga esa evaluación, pero lo primero que debe hacer una persona con riesgo elevado es ser atendida por el sistema de salud, por eso también trabajamos mucho con el ministerio de Salud", aclaró Baudino.

Panorama local

El flagelo de los suicidios de policías en Bahía Blanca no presenta ninguna particularidad en comparación con lo que sucede en otras ciudades bonaerenses, de acuerdo con el análisis hecho por la fuente consultada.

"Cuando hay un caso de estos en una comunidad, genera alerta y preocupación. Pero el fenómeno es muy complejo, no hay una causa-consecuencia y se tiene que abordar de manera integral", señaló la informante.

El malestar emocional tiene origen en diversos factores y no sólo inciden las adversidades económicas, sino también la falta de acceso a los recursos que necesita una persona con riesgo de suicidio.

Así lo precisó Baudino en base a un reciente estudio elaborado por la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"El mal uso de tecnología, las conductas problemáticas, las violencias que atraviesan la vida de las personas y la fragilidad emocional de las nuevas generaciones, también son causales de este malestar", sostuvo.

La repartición ministerial, que hace el seguimiento y elabora estadísticas de estos incidentes trágicos, no registró en el último tiempo incremento de suicidios entre agentes policiales, según confirmó la profesional.

En la Policía bonaerense -con unos 100 mil integrantes- prevalecen los suicidios de varones y los menores de 30 años son los más propensos a quitarse la vida.

Por semana, el equipo multidisciplinario de la subsecretaría interviene en aproximadamente 250 casos con diferentes niveles de gravedad.

A criterio de Baudino, la disponibilidad del arma de fuego reglamentaria es un factor de riesgo para estos servidores públicos.

"En su labor cotidiana el policía está exigido y tiene un montón de dificultades", explicó la vocera.

Diagnóstico amplio

Por pedido del gobernador Axel Kicillof, los ministerios de Seguridad y Salud elaboran un diagnóstico más completo sobre esta problemática en la provincia.

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense también participa del trabajo, que consiste en la producción de más información y estadísticas acerca del tema.

"Estamos combinando diferentes fuentes entre ambos ministerios para analizar y entender mejor el fenómeno", detalló.

La subsecretaría también proporciona contención psicológica al grupo de colegas cercano al oficial que se quitó la vida.

"Lo que más nos preocupa es llegar antes (del desenlace fatídico) y poner ese recurso a disposición, pero no tenemos control sobre la decisión de un policía de vivir o morir. Es difícil de asimilar, pero lamentablemente es así", remarcó.

"Cada caso nos duele y ojalá fuera el último, pero sabemos que no va a ser así porque este es un problema generalizado. Aunque, en base a mucho trabajo, estamos acompañando a nuestros policías lo más posible", finalizó Baudino.

Vías de contacto

Sede. En Bahía el área de sanidad policial funciona en el edificio de la comisaría Primera, en Beruti 650. Su teléfono es 0291-453364 y su mail sanidadbblanca@gmail.com

La Plata. El centro de salud mental opera en la calle 3 Nº 1034, en La Plata; de lunes a viernes, de 8 a 18.

Comunicación. El teléfono es 0221-3170710; correo electrónico: prevencionsm@mseg.gba.gov.ar. Frente a una emergencia por riesgo suicida, comunicarse con el 107 (SAME).

Jóvenes. El sondeo hecho en 2025 por la facultad de Psicología de la UBA estableció que los jóvenes de entre 18 y 29 años tienen los indicadores "más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida".

Crisis. Más de 2.200 habitantes de todo el país respondieron la encuesta, en la que también el 52% de ellos afirmó estar atravesando una "crisis vital".

IA. "El 97% de los participantes dijo que utiliza redes sociales y, el 59%, inteligencia artificial, asociándose su uso con mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional", confirmó el informe de la UBA.