Crimen de un productor en Villarino: al menos un acusado no evitará el juicio

En el campo La Buena Aventura, cerca de Hilario Ascasubi, se consumó el crimen del productor.

La Cámara Penal bahiense confirmó la elevación a juicio de la causa que se le sigue a uno de los acusados por el homicidio de un productor cebollero en Villarino, apuñalado en 2024 en el marco de un robo millonario.

El abogado de Rodrigo Sergio Uribe (23), procesado con prisión preventiva por el asesinato del agricultor boliviano Rodas Ortiz Rilberth (52), había apelado la resolución judicial de primera instancia, pero su acción fue rechazada.

Maximiliano de Mira, defensor particular de Uribe, planteó que el fallo de la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, es “prematuro y carente de sustento” y que la decisión de desdoblar la investigación en relación con el coimputado Sebastián Alberto Luna (27) vulnera el derecho de defensa.

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De Mira argumentó además que todavía está pendiente un peritaje de ADN, cuyo resultado es “determinante” para evaluar con “objetividad” la hipótesis acusatoria, lo que corrobora -opinó- que la instrucción no se agotó.

La Sala I de la Cámara Penal entendió que se mantiene el grado de “probabilidad positiva” requerido para el avance a la etapa de enjuiciamiento.

“Ninguna de las situaciones descritas inciden en el valor convictivo de los elementos de cargo incorporados a la causa, que permiten tener por acreditada la intervención de Uribe en los hechos materia de investigación”, indicó el fallo de los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari.

La Cámara ya se había expedido sobre esta cuestión cuando le revocó la preventiva a Luna, ratificó la medida privativa de libertad en perjuicio de Uribe y destacó los “elementos de convicción que permitieron arribar a decisiones distintas”.

El tribunal revisor, incluso, marcó los déficits advertidos respecto de la versión de los hechos brindada por el coimputado Matías Nahuel Kunzli (actualmente en libertad), cuando prestó declaración indagatoria.

“Más allá de ello, se consideró que el plexo probatorio reunido resultaba suficiente para tener por acreditada la materialidad delictiva en cabeza del coimputado Uribe”, señalaron.

Según Barbieri y Yesari, la situación de Uribe y de su hermano también coimputado, Ángel Ariel Berg (26), se diferencia de la de Luna porque, independientemente de los dichos de Kunzli, hay otros elementos que permiten inferir su participación el hecho.

“De allí que ambas situaciones no resulten equiparables”, dijeron los jueces.

Los camaristas valoraron el testimonio del dueño de la estancia donde mataron a Rilberth, quien dijo conocer a Uribe y a Berg.

El testigo declaró que “por intermedio de otra persona, quien no quería aportar sus datos por temor, se enteró que al campo fueron Kunzli y que de ellos salió el comentario de que el que le pegó el puntazo a Rodas fue Rodrigo Uribe, alias ‘Chupete’”.

Estas circunstancias descritas -afirmaron- fueron “objetivadas” por diligencias posteriores.

Monto millonario

El declarante dijo además que el día del hecho, en su oficina de Buratovich, le pagó 2.500.000 pesos a Rilberth en concepto de compra de cebolla.

Otro testigo dijo que una mujer le comentó que un joven trasladó a bordo de una “camioneta Toyota” a las “dos personas que habrían cometido el hecho”.

El conductor le habría confesado a una amiga del testigo que “quien habría matado a Rodas es un joven de apellido Berg”.

“En cuanto a aquellas referencias que terceras personas le hicieron (al dueño del campo) en relación a la intervención de Kunzli y Berg, lo expuesto por el testigo se condice con lo declarado por los mencionados, quienes, más allá de procurar mejorar su situación, reconocieron que estuvieron en el lugar del hecho”, planteó la Cámara.

Homicidio y robo

El hecho. El crimen de Rilberth sucedió el 9 de octubre de 2024 en La Buena Aventura, campo ubicado a 15 kilómetros de Ascasubi.

Carro. El cadáver se halló debajo de un carro y presentaba heridas punzocortantes. Los investigadores determinaron que, poco antes, Rilberth había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla.

Allanamientos. La Policía allanó inmuebles en Bahía y Buratovich y detuvo a Uribe y a Berg.

Secuestros. En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, cuchillas y una sevillana. Días antes se había requisado una camioneta en la que también hubo secuestros.

Foto. En el celular de Uribe se observó una foto tomada al día siguiente del crimen, en la que se lo ve con gran cantidad de dinero en sus manos.

Charlas. Y se detectaron diálogos comprometedores: “No se regalen porque los que estamos más sonando somos yo y el Ángel; nos buscan a nosotros dos".