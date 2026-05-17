Choque de punteros en el Manu Ginóbili: Bahiense B-Sportivo B, lo mejor para ver hoy en la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con un partido excluyente entre los dos punteros Bahiense del Norte B y Sportivo Bahiense B, además de otros tres juegos entre rivales directos y dos que completan la programación, se disputarán la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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A falta de tres fechas para el final de la fase regular, en el Manu Ginóbili, desde las 20, el local Bahiense B y Sportivo B se juegan, en gran parte, el Nº1 de este primer tramo.

Tras esta presentación, a Bahiense B le restará enfrentarse con Whitense (visitante) y Los Andes (local). Sportivo B, por su parte, recibirá a Barracas y cerrará ante Bella Vista, de visita.

La jornada de hoy comenzará con Bella Vista-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), a las 19.30.

En tanto, desde las 20 se medirán, Pellegrini-Caza y Pesca Huracán Médanos, Barracas-Fortín Club (Pedro Luro) y Velocidad B-Los Andes, además de Bahiense B-Sportivo B.

Mientras que, a partir de las 20.30 jugarán Sporting-Whitense.

Bahiense del Norte B-Sportivo B

Los dos llegan punteros y con idéntico recorrido, tras ganar los siete partidos luego de ceder en la fecha inaugural.

En esta racha de victorias, los locales promediaron 75,14 puntos a favor y 62,28 en contra, mientras que la visita anotó a razón de 84,14 por juego y recibió 61,28.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Sam Inglera.

Novedades: en Bahiense continúa recuperándose Mariano Moretti (desgarro). Y en Sportivo la lista de ausentes es más amplia: Yoel Asnaghi (de viaje), Mateo Rosso (pubalgia), Santiago Simón (rodilla), Julián Gutt (tendón) y Matías Pristupa, en duda, si llega de viaje.

Velocidad B-Los Andes

Velocidad arrastra cinco derrotas consecutivas, recibiendo muchos puntos: 87, 104, 92, 90 y 87. Y Los Andes perdió en su última presentación (frente a Sportivo), después de sumar tres triunfos consecutivos.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Mauro Guallan y Alberto Arlenghi.

Novedades: en el azulgrana continúa afuera Bautista Svgultz (esguince). Y Losa sigue sin Alfredo Cortina (lesionado) y está en duda Iván De Brakeleer, por motivos laborales.

Sporting-Whitense

Los dos llegan con la misma puntuación en la tabla, producto de 4 triunfos y 4 derrotas. El rojinero ganó tres de cuatro como local (en Espora), el último ante Fortín, mientras que Whitense viene de triunfar como visitante frente a Velocidad.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Marjorie Stuardo y Francisco Irrazábal.

Novedades: Sporting tiene todos los jugadores disponibles, mientras que Whitense no puede contar con Franco Pentenero y Carlos Nador, ambos esguinzados.

Barracas-Fortín Club

Barracas está sólido, festejó en sus últimas cinco presentaciones y aún conserva el invicto como local. Fortín, por su parte, continúa acomodándose en la categoría, sin haber obtenido ningún triunfo.

Cancha: El Bosque (Barracas, Thompson 665).

Árbitros: Marcelo Gordillo y Yamila Nicoletta.

Novedades: en Barracas el plantel está completo. Por el lado de Fortín no juega Giuliano Zaccara (cuadro gripal) y Rodrigo Mendía es baja definitiva, por motivos laborales.

Pellegrini-Caza y Pesca

Pellegrini, uno de los escoltas, está un punto por encima de Caza y Pesca. El azulgrana llega con dos triunfos consecutivos, mientras que los medanenses perdieron dos de los últimos tres.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini, en Pellegrini 750).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Novedades: los locales continúan sin Bautista Fraysinnet (pubalgia). En tanto, Gastón Chaves y Juan Castro van a jugar, aunque no se encuentran al 100% físicamente.

Los medanenses, por su parte, perdieron por el resto del torneo a Diego Suárez y Leonel Álvarez (se cortaron los ligamenos cruzados); Alfonso Jaratz se bajó del equipo por motivos personales y Nicolás Sabugo, por cuestiones laborales.

Para la próxima fecha retornaría Nicolás Sánchez (ausente ya la anterior). Y están buscando un par de refuerzos para la segunda parte del torneo.

Bella Vista-Fútbol y Tenis

Un duelo directo en la parte baja de la tabla, con Bella Vista y Fútbol y Tenis en la misma línea: un triunfo y siete derrotas. El verde cayó en los últimos dos juegos y la visita lleva seis derrotas consecutivas.

Cancha: Bella Vista (Rincón 555).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Joaquín Binsou.

Novedades: los dos planteles están completos.

Posiciones

1º) Bahiense B, 15 puntos (7-1)

1º) Sportivo B, 15 (7-1)

3º) Barracas, 14 (6-2)

3º) Pellegrini, 14 (6-2)

5º) Caza y Pesca, 13 (5-3)

5º) Los Andes, 13 (5-3)

7º) Whitense, 12 (4-4)

7º) Sporting, 12 (4-4)

9º) Velocidad B, 10 (2-6)

10º) Fútbol y Tenis, 9 (1-7)

10º) Bella Vista, 9 (1-7)

12º) Fortín Club, 8 (0-8)