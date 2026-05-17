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Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami ganó su primer partido en el nuevo Estadio

El 10 brilló en el éxito ante Portland Timbers 2 a 0.

Fotos: Inter Miami.

Con un gol y una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami venció a Portland Timbers 2 a 0 y logró su primer triunfo en el Nu Stadium, en otra jornada de la MLS.

Messi rompió el cero a los 31 minutos tras una buena asistencia del venezolano Telasco Segovia.

Poco después, Messi asistió a Germán Berterame, quien sacó más ventaja para el elenco que conduce Guillermo Hoyos.

Además de Messi, en Las Garzas fueron iniciales Rodrigo De Paul y Gonzalo Luján. Y en el arranque del segundo tiempo ingresó Facundo Mura.

Inter Miami llegó a 28 puntos y quedó, momentáneamente, como líder de la Conferencia Este con un punto de ventaja sobre Nashville, que adeuda dos partidos.

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