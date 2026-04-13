Acción Social del STMBB: gestión en marcha y mirada a futuro

La Secretaría de Acción Social del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) inicia una nueva etapa con la asunción de Romina Alonso, quien ya se encuentra al frente de un área clave para el acompañamiento de los afiliados y sus familias.

Con experiencia previa en la Agrupación 7 de Abril, la flamante secretaria afronta el desafío con compromiso y una línea de trabajo que combina continuidad y proyección.

“Obviamente que la responsabilidad y el compromiso cambian, pero es un orgullo que Miguel (Agüero) y Lorena (Malvar) se hayan fijado en mí para ocupar este puesto, en el que es tan importante escuchar a los compañeros, porque eso es lo que permite generar ideas nuevas para dar mayores beneficios a los afiliados”, expresó Alonso.

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En ese sentido, valoró la base sobre la que comienza su gestión.

“Me sumo a una secretaría que ya está funcionando muy bien, con un tren de trabajo establecido, y eso es una gran ventaja”.

Uno de los ejes principales de la Secretaría es la política de acompañamiento educativo, que ya tuvo su primera etapa cumplida en este 2026.

“Ya terminamos de entregar el kit escolar para los tres primeros niveles educativos (Jardín, Primario y Secundario), que es una gran ayuda que reciben los municipales. Fueron poco más de 2.000 mochilas completas”, detalló Alonso.

El cronograma continúa con el nivel superior.

"Ahora estamos recepcionando y cargando los certificados de los estudiantes terciarios o universitarios, que también tendrán su mochila con artículos específicos para ese nivel de estudio. Si todo marcha bien, el 24 de abril estaremos comenzando con la entrega de 150 kits más”.

Detrás de cada entrega hay un trabajo organizativo complejo que comienza con varios meses de anticipación. Así lo explicó la secretaria general adjunta, Lorena Malvar.

“Requieren de una logística muy importante, que arranca mucho tiempo antes, ya que los artículos, de la misma forma que hacemos con las canastas navideñas, se compran a diferentes proveedores, ya que buscamos precio, calidad y financiación, porque el desembolso es muy grande y esa es una forma de reducir costos”.

La planificación, de hecho, ya está proyectada hacia el futuro.

“A mediados de mayo comenzamos a proyectar los kits para el ciclo lectivo 2027 con la solicitud de presupuestos y formas de pago a distintos proveedores. Cada kit consta de 14 o 15 artículos de primera necesidad, como mochila, cuadernos o carpetas, hojas, lápices, lapiceras y folios”, agregó Malvar, quien también recordó que “las canastas navideñas, que a fines de 2025 entregamos alrededor de 4.000, también constan de 15 artículos y se hace de la misma manera”.

Más allá de la logística, desde la conducción subrayan el sentido de estas políticas.

“Ambas entregas requieren de un gran compromiso institucional, porque no lo tenemos por Estatuto, sino que es una decisión de esta gestión de Miguel Agüero de darle un aporte y ayuda muy grande a la familia municipal”, sostuvo Malvar.

En un contexto económico complejo, Alonso hizo hincapié en la importancia de la planificación.

“Como está la economía actual, el trabajo previo es clave. Porque no sólo se busca el mejor precio artículo por artículo y la mejor forma de pago posible, sino que no se resigna calidad del producto. Son artículos que tienen que durar un año”.

Entre los proyectos en marcha también se encuentra la continuidad de los ajuares para recién nacidos.

“Cuando la afiliada o la esposa del afiliado cursa el cuarto mes de embarazo, puede inscribirse para recibir este beneficio. Cuando el bebé nace, ya puede retirar el kit por la sede”, explicó Alonso.

Además de sostener los programas vigentes, la nueva gestión apunta a ampliar el alcance de los beneficios.

En ese sentido, Malvar adelantó que ya analizan nuevas propuestas surgidas desde los propios afiliados.

En paralelo, el STMBB concretó un convenio con la Universidad Nacional del Sur (UNS) para la capacitación de afiliados y sus familias.

“Cerramos un acuerdo institucional con la UNS para obtener descuentos en la matrícula y la cuota de la Diplomatura Universitaria en Seguridad Vial, en el objetivo que nos fijamos de dar una formación de excelencia para el personal municipal”, anticipó Alonso.

La formación será, justamente, otro de los ejes de la agenda.

“A lo largo del año, tenemos pensado organizar cursos o talleres de oficios, tanto manuales como digitales, vinculados con la Inteligencia Artificial. Tenemos en el STMBB compañeros especializados en herramientas digitales que nos pueden ayudar a dictarlos. El año pasado realizaron uno con egresados del sistema que funcionó muy bien y sería interesante replicarlo a otras generaciones”, concluyó Alonso.

Con una estructura en funcionamiento, programas consolidados y nuevas ideas en carpeta, la Secretaría de Acción Social del STMBB busca consolidar su rol como un área estratégica, donde la escucha activa y la planificación se traducen en beneficios concretos para la familia municipal.