La ciudad.

Tenían colocado en su casa un portón robado en un salón de eventos

La vivienda se encuentra ubicada a unos 150 metros del local damnificado.

Fotos: Policía

La policía recuperó un portón que había sido sustraído días atrás de un salón de eventos y que estaba colocado en una vivienda ubicada a menos de dos cuadras del local damnificado, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Séptima indicaron que el procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 4, se desarrolló en un inmueble ubicado en Cipolletti al 800.

En el sitio hallaron amurado en el frente el portón de hierro y tejido que fue robado el lunes pasado del salón denominado "Máster", situado en José Hernández al 700.

En esas circunstancias se produjeron las aprehensiones de Sebastián Álvarez (43) y Camila Beliú (30), quienes fueron imputados del delito de encubrimiento y puestos a disposición de la UFIJ N° 7.

Las fuentes señalaron que durante el procedimiento también se incautó un envoltorio con cocaína, por lo que se notificó de la situación a la fiscalía de estupefacientes.

