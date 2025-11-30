En medio de su disputa con el “Chiqui” Tapia, el Gobierno dejó trascender que no intervendrá la AFA

El Gobierno dejó trascender en las últimas horas que no intervendrá la Asociación del Fútbol Argentino, pese a que mantiene su disputa con Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde Casa Rosada saben que intervenir una asociación civil es una tarea por demás difícil, más teniendo en cuenta que la mayoría de los socios —es decir, los presidentes de los clubes— están alineados con Tapia.

Es por eso que el oficialismo todavía está tratando de encontrar el flanco para avanzar en contra de la casa madre del fútbol argentino.

En Olivos tienen claro que Tapia tiene mala imagen en gran parte de la sociedad desde hace tiempo. También saben que tiene un fuerte vínculo con el peronismo y por eso decidieron posicionarse en la vereda de enfrente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lo hizo el propio Javier Milei, quien aprovechó la disputa entre “Chiqui” Tapia y Estudiantes por el trofeo otorgado a Rosario Central —y el posterior desplante del club presidido por Juan Sebastián Verón— para demostrar su postura.

Es tal la posición del Gobierno que Milei publicó tres fotos distintas con camisetas de Estudiantes. Una de ellas en la reunión más importante que tuvo en toda la semana, con el Canciller de Israel, Gideon Saar.

Pero Javier Milei no es el único que se alzó públicamente en contra de la gestión de Tapia. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que una vez que asuma como senadora estudiará la situación de la casa madre del fútbol argentino.

Bullrich adelantó que “hay irregularidades en la AFA” y dijo que las investigará desde la Cámara Alta. También se esperan gestos por parte del Banco Central y de la Dirección General Impositiva (DGI).

El Gobierno sabe que intervenir la AFA sería una jugada muy arriesgada que puede terminar jugándole en contra, por eso es que la estrategia va por otro camino.

Días atrás, Javier Milei había anticipado que no viajará este viernes a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026, por lo que no habrá foto con “Chiqui” Tapia y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a la Copa del Mundo.

Desde Casa Rosada saben de la influencia que tiene Tapia para con el presidente de la FIFA y también son conscientes del buen vínculo que tiene con Lionel Messi, quien formará parte del sorteo oficial.

Es por eso que prefieren directamente que el jefe de Estado no viaje a Washington, antes de tener que negarse a sacarse una foto con el capitán de la selección Argentina para no posar con Tapia.

Lo que sí está claro es que no se repetirá aquella foto que Tapia se sacó el año pasado con Karina Milei —secretaria de la Presidencia— y Manuel Adorni —hoy jefe de Gabinete— en el marco del impulso al Mundial 2030. (con información de TN)