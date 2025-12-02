Tiro va con todo el arsenal: “La final contra La Armonía va a ser una batalla táctica”

“Por suerte me saqué la mufa y volví a convertir después de un año, espero que este gol me abra el arco para los partidos que quedan de acá al final de la temporada”, fue la frase esperanzadora de Agustín Grippaudo, delantero de Tiro Federal, que volvió a “mojar” (en la semifinal de este certamen ante Rosario, 1-1 en el tiempo regular y 5-3 para el de Punta Alta en los penales) en la red contraria tras 21 cotejos.

El domingo, desde las 17 y en el estadio de Liniers, La Armonía y el aurivioleta disputarán la final extra del torneo Clausura de la B, y el artillero que suele intercalar titularidad y suplencia en el primer equipo “Turco”, la palpitó en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15 por La Nueva Play.

“Tanto La Armonia, como Comercial (obtuvo el Apertura y está esperando por la definición del título anual) y Tiro tienen experiencia, jerarquía y nivel como para dar el salto de categoría, solo depende de que te levantes mejor que el otro el día del partido y no dejes ningún detalle librado al azar”, analizó “Grippa”.

“Con respecto al encuentro frente a la V, deslizó: “Será una batalla táctica de principio a fin”.

Será un partido a 90 minutos con público de ambos lados, y en el caso de empate no habrá alargue y si lanzamientos desde el punto penal.

