¿Qué decís? ¿Será Tiro Federal el 1, Comercial o Rosario o La Armonía? Esta tarde se define todo

Hoy, desde las 16, caerá el telón de la fase regular del certamen Clausura en el Promocional liguista y se conocerán las ubicaciones finales de cara a los playoffs.

Tiro Federal --que fue de menor a mayor-- tendrá la posibilidad de ratificar el 1 en su cancha, ante su gente y ante el eliminado Sansinena.

Pablo Zaragoza será el árbitro.

De ganar, el elenco de la dupla Gigliotti-Sardi tendrá la ventaja, de lo contrario deberá esperar otras combinaciones.

En el Puerto, Comercial (2º) esperará por Rosario Puerto Belgrano (3º). Ambos necesitan ganar y esperar un resbalón del líder.

Lucas González fue designado como juez.

Franco Páez impartirá justicia.

Finalmente, en Los Hermanos Francani, La Armonía (4º) irá por el triunfo ante Pacífico de Cabildo --ya afuera de la pelea-- para mantener una mínima chance de llegar a la cima.

--Clausura. 1) Tiro, 26 puntos; 2) Comercial, 25; 3) Rosario y La Armonía, 24; 5) Pacífico de Cabildo, 17; 6) Sansinena, 16; 7) Dublin, 9 y 8) Pacífico BB, 3.

Y en caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla acumulada jugará la Promoción. Hoy, La Armonía suma 54 puntos y Rosario, 53.

En caso de igualdad de puntos entre dos elencos, será el conjunto el que prevalezca para medirse ante San Francisco, Sporting y Olimpo.