Vuelven a cruzarse Villa Mitre y Pacífico, buscando el rival de Olimpo para la Súper final

El tercer punto de la serie final correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, disputan Villa Mitre y Pacífico, a las 21, en el Osvaldo Casanova, arbitraje de Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

La serie empezó a favor del verde, que se concientizó rápidamente de lo que estaba jugando y sacó ventajas, imponiéndose 88 a 73 ante un rival desorientado.

En la revancha, el tricolor mostró su chapa, dijo presente, encontró respuestas defensivas, sobre todo al momento de los recambios, y desde ahí empezó a construir la victoria: 98 a 81.

Fue otro partido. También, "diferente equipo". O el mismo, con otra predisposición.

Lo cierto es que también, entre ese triunfo que lo revitalizó y lo puso en eje, hasta hoy, pasaron apenas 72 horas y, en medio, el tricolor tuvo otra gran reacción para salir del mal momento en la Liga Argentina, venciendo a Pico, 76 a 73.

Considerando que es un mismo grupo de trabajo, con varios que afrontan la doble competencia, lo bueno o malo que sucede en cada una de ellas indefectibles repercute en la otra.

Ahora bien, a este crecimiento tricolor Pacífico intentará ponerle freno, sabiendo que ya pudo ganarle en dos oportunidades (por fase regular fue la primera).

La conclusión tras este juego, en base a la diferencia, será si persiste la tendencia de sacar una importante ventaja por parte del ganador. Hasta ahora fueron 15 puntos (Pacífico) y 17 (Villa Mitre). Veremos...

A la espera

El ganador de esta serie enfrentará a Olimpo, que espera en la Súper final, que se disputará al mejor de tres.

En caso de ser finalista Villa Mitre se jugará primero en el José Martínez, el segundo en el Norberto Tomás y, de ser necesario, se cerrará nuevamente en la Villa.

Si el finalista es Pacífico, la serie irá en el Casanova.

"Apuntamos a jugar físico"

Algo más tranquilo espera el partido de hoy Villa Mitre, que encontró la fórmula el último lunes para plasmar la superioridad que sugiere su plantel respecto del verde.

"Lo que mejoramos y seguimos apuntando es a jugar físico y desgastarlos por nuestra rotación, no dejarlos correr tanto que es lo que disfrutan, y sacarles segundas oportunidades. Llevar el juego a nuestro ritmo y leer las ventajas ofensivas", le dijo a "La Nueva", su entrenador, Emiliano Menéndez.

El tricolor tuvo descanso ayer y tras el juego de hoy volverá a jugar el lunes, un contexto más acorde por tratarse de una final.

"Creo que nos destrabamos y los jugadores demuestran otra energía y confianza al estar descansados cuando tienen el foco día a día en una sola competencia. Esta vez vamos a poder preparar la final al 100%. Queremos sacar provecho de esto último", aseguró Menéndez.

"Lo mental es lo más importante"

"Nunca perdimos la credibilidad en nuestro juego, ni en la forma de plantear el partido", aclaró Mauro Richotti, DT de Pacífico.

Ni la victoria los puso por las nubes ni la derrota los dejó por el piso.

"Obviamente ellos salieron de otra forma, nos propusieron un juego más físico, de roce y obviamente nos desgastaron", analizó.

"Es un equipo largo y de mayor talla. En determinados momentos del partido perdimos el plan de juego. Sumado a eso, no estuvimos bien con el aro, debido a la defensa y erramos muchos tiros libres. Pero la credibilidad para ganarle a Villa Mitre está intacta. Si bien sabemos de nuestras limitaciones, apostamos a hacer un buen juego, competir y ganar el tercero", avisó.

"Lo mental es importante para nosotros. Lo trabaja mucho el psicólogo y nosotros como cuerpo técnico en los entrenamientos. La cantidad de partidos, sumado al calor, juega en contra. Pero lo mental hoy en día es lo más importante, porque los entrenamientos no son lo mismo que un mes y medio atrás. Tenemos que plantearlos de otra forma, más que nada corrigiendo lo táctico y mantener fuerte la cabeza para el próximo juego", entendió Richotti.

El técnico del verde no le da valor de "definitivo" al tercer juego de hoy.

"Si bien el que gane se pone arriba, no cierra la serie. Es decisivo para tomar ventaja. Entonces, hay que trabajar lo mental, por si llegamos a perder. Decisivo sería llegar a un quinto. El tercero lo enfrentamos con la seriedad que corresponde a una final, pero no lo veo decisivo", señaló.

