Villa Mitre y otro festejo en el femenino: ¡tetracampeón!

Villa Mitre se consagró tetracampeón del torneo de primera división del fútbol femenino de la Liga del Sur.

En El Fortín, el tricolor igualó 2 a 2 ante Municipales y ganó el global por 6 a 5, tras el 4 a 3 en el partido de ida.

Para la Villa anotaron Lucrecia Semper y Agustina Rodríguez.

Mientras que para la visita marcó Marianela Santana por duplicado.

Con este nuevo título, el equipo que ahora dirige Ruben Idiart alcanzó su cuarto festejo consecutivo en el certamen local.

¡Campeón y ascenso!

Empleados de Comercio ascendió a la máxima división del fútbol femenino, tras ganar la final ante Sporting de Punta Alta.

El equipo mercantil se quedó con el título de la temporada, tras igualar 4 a 4 como local en la revancha y se quedó con la llave por 6 a 5.

En el partido decisivo, para el campeón anotaron Julieta Tourn (en dos ocasiones), Antonella Sanhueza y Antonella Seri.

Mientras que para las puntaltenses marcaron Denisse Ayon (2), Yazmín Fehrenbacher y Sofía Mattos.