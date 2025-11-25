Se negó a declarar el acusado de violar a una nena en White

Se negó a declarar en la fiscalía un hombre detenido a fines de la semana pasada en Ingeniero White y acusado de violar a una nena de 10 años.

Fuentes judiciales indicaron que el sujeto -de quien no se brinda la identidad para preservar a la víctima- decidió guardar silencio ante el fiscal Diego Torres.

Como se informara, el arresto del individuo, de 36 años de edad, se llevó a cabo en el marco de un operativo de Zonas Calientes en la vecina localidad. Posteriormente se desarrolló un allanamiento en un domicilio ubicado en Corbeta Uruguay al 3.400.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los voceros indicaron que el Ministerio Público solicitó a la Justicia de Garantías la detención del sospechoso, quien era pareja de la madre de la víctima, tras la declaración de la nena mediante el sistema de Cámara Gesell.

"La prueba es contundente y el testimonio de la menor es revelador de la situación", señalaron.

Ahora la fiscalía tiene un plazo de quince días para solicitar la prisión preventiva del imputado.