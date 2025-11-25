Imponen 14 años de cárcel a un acusado de atacar y violar a una mujer

El Tribunal Criminal Nº 3 bahiense condenó al acusado a la pena de 14 años de prisión.

En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de esta ciudad condenó a la pena de 14 años de prisión a un acusado de atacar ferozmente y violar en más de una ocasión a su pareja en Tornquist.

Las agresiones al parecer se cometieron el 14 de febrero pasado, cuando la mujer estaba alojada en un departamento de aquella ciudad serrana y se negó a mantener relaciones sexuales con el imputado, quien por ese motivo comenzó a atacarla.

El acusado tomó a la mujer del cuello, le rompió sus prendas de vestir y la "accedió carnalmente de manera violenta y en contra de su voluntad".

Después la sujetó del cuello otra vez y le aplicó una trompada en la cara.

"En ese contexto la sometió a distintas situaciones abusivas que le causaron diversas lesiones sangrantes mientras la amenazaba de muerte, hasta que la víctima pudo salir del lugar y pedir ayuda", se informó desde fiscalía.

"Una vecina llamó a una ambulancia y la mujer fue trasladada al hospital de la localidad para ser derivada de manera inmediata al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde fue intervenida quirúrgicamente", continuó.

El hombre fue condenado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por producir un grave daño en la salud física de la víctima".

La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal de delitos sexuales, Diego Torres, y la ayudantía fiscal tornquistense.