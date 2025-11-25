Los medicamentos para adultos mayores aumentaron el 2,7 % en octubre en Bahía Blanca

Los precios de los medicamentos destinados a adultos mayores registraron en octubre un incremento del 2,7% en Bahía Blanca, de acuerdo con el relevamiento mensual elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos (CREEBBA).

Con este avance, la variación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 12,6 %.

El indicador —denominado "Medicamentos para adultos mayores"— monitorea la evolución del costo de compra de los principales fármacos no oncológicos de mayor consumo en este grupo etario.

Según el informe, las subas más marcadas del mes se dieron en la categoría Neurológico (3,9 %), seguida por Dérmico Corticoide (3,7 %), Endocrino (3,6 %), Diurético (3,1 %), Digestivo (2,9 %), Cardiovascular y Respiratorio (2,8 %), Oftalmológico (2,7 %), Suplementos Vitaminas (1,9 %), Próstata (1,8 %) y Analgésicos Antiinflamatorios (1,6 %).

El CREEBBA destacó que la dinámica de precios continúa mostrando diferencias según el segmento, aunque en todos los casos persiste una tendencia al alza que impacta directamente en el bolsillo de las personas mayores, uno de los grupos con mayor dependencia de la medicación cotidiana.