Los libertarios rechazaron el aumento de tasas a grandes empresas propuesto por el municipio

En un comunicado emitido esta tarde, La Libertad Avanza Bahía Blanca rechazó de manera enérgica "el aumento desproporcionado de tasas a grandes empresas", asegurando que la nueva Tasa de Servicios Urbanos y aumentos superiores a la inflación en todos los módulos de referencia se da "sin debate alguno".

El comunicado fue replicado por el Concejal por Bahía Blanca, Mauro Reyes y la cuenta oficial del equipo que lidera Oscar Liberman, entre otros.

El mismo señala que "desde nuestro espacio rechazamos un incremento de tasas sobre la facturación a grandes empresas. Esta medida atenta contra la competitividad del sector más dinámico de nuestra economía como también pone en jaque inversiones futuras. Cámaras empresariales y demás representantes institucionales han expresado su voluntad de colaborar con la situación que atraviesa nuestra ciudad. Debemos profundizar el debate acerca de qué herramientas son las correctas para aplicar estos recursos, más no tomar decisiones sin consenso que perjudican el desarrollo económico actual y futuro de Bahía Blanca".

Y agrega: "Por otra parte, apoyamos que se debe abonar lo correspondiente a los servicios prestados por el Municipio como también una renovación del formato de tasa de ALC. Para ello deben transparentarse y analizarse los costos relacionados, luego pensar el pago como contraprestación y no bajo un diseño de cálculo alejado del concepto de tasa municipal".

Finalmente, sostiene que "desde LLA apoyamos un debate propositivo acerca de estos temas trascendentales para nuestra ciudad. Esta discusión debe llevarse a cabo en los ámbitos institucionales correspondientes, bajo los formatos adecuados, evitando chicanas, artilugios y demás acciones que desmerecen la deliberación y decisiones a la altura de la realidad que atraviesa la ciudadanía en estos momentos".

El intendente Federico Susbielles anunció días atrás que pedirá al Concejo Deliberante la aprobación de una suba "solidaria" para el año próximo que lleva la alícuota de 8,1 por mil a 20 por mil en la tasa de Seguridad e Higiene.

El objetivo, explicó Susbielles, es recaudar unos 27 mil millones de pesos para financiar obras pluviales en algunos de los barrios más afectados por la inundación del 7 de marzo.