Riesgo país por encima de 650: el mercado espera señales sobre el futuro del plan económico

Casi un mes después de las elecciones legislativas, el mercado espera aún por detalles sobre el plan oficial para cubrir los vencimientos de deuda en el exterior y de compra de reservas para fortalecer las arcas del Banco Central (BCRA).

Si bien el Gobierno celebró que el riesgo país -un indicador de la confianza de los inversores- retrocediera 500 puntos (de casi 1.100 puntos a perforar los 600 el 10 de noviembre) luego de las elecciones legislativas, la escalada de los bonos locales en el exterior de la primera quincena de noviembre se enfrió a la espera de novedades.

Así, la semana arrancó con ese indicador del JP Morgan en 651 puntos, los bonos en el exterior con rebotes mínimos tras la baja de 1,6% la semana previa y los dólares en alza, con el oficial en $1470 y los paralelos (MEP, CCL y cripto) otra vez arriba de $1500. Al cierre, todas estas variables registraban aumentos.

Las dudas que persisten en el mercado no son nuevas: qué piensa hacer el Gobierno con la refinanciación de la deuda, la compra de reservas y el esquema de bandas cambiarias.

Tanto el ministro de Economía como el presidente Javier Milei dan señales a cuentagotas, pero a medida que se acercan vencimientos clave, y que superan los U$S 6.000 millones hasta enero, la preocupación de los inversores reaparece. Todo en un contexto internacional más adverso, con las principales bolsas, incluida Wall Street, con bajas en las últimas jornadas, de las que la Argentina no fue la excepción.

En ese sentido, los inversores aguardan con expectativa el plan que Caputo prometió presentar “en 30 días sobre la refinanciación de deuda y el cronograma de acumulación de reservas en el BCRA. Lo hizo ante un grupo de inversores en la gira por Nueva York de principios de mes.

También el mercado espera detalles sobre las negociaciones con los gobernadores para lograr apoyo para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva que el Gobierno quiere se traten en el Congreso a partir de diciembre.

Las alternativas para cubrir los próximos vencimientos de deuda

El Gobierno enfrenta vencimientos por U$S 4.300 millones a principios de enero y, antes de eso, debe cancelar otros compromisos menores, como los U$S 1.000 millones que vencen de bonos Bopreal a fin de este mes.

Si bien el Tesoro empezó a comprar dólares, todavía no le alcanzan para hacer frente a todos esos pagos sin ayuda extra.

Con el actual nivel de riesgo país, salir a emitir deuda en el mercado financiero no parece una opción viable en el corto plazo, ya que la Argentina debería pagar tasas de 10% o más.

Por eso, mientras espera una reducción del indicador, Luis Caputo trabaja en diferentes líneas para darle una solución financiera -como él mismo definió- a los pagos de deuda. Esas opciones pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Volver a recurrir al swap con el Tesoro de EE.UU., del que en octubre ya se usaron U$S 2.500 millones, según confirmaron las cifras oficiales.



Un préstamo tipo repo, de corto plazo, que permita al gobierno de Javier Milei hacer los pagos de enero. Según los últimos trascendidos, sería por hasta U$S 5.000 millones.



Usar el swap con China para cumplir con los vencimientos. La Argentina tiene activo un tramo de ese intercambio de monedas hasta mediados de 2026.



Si las condiciones financieras lo permiten, hacer una operación de mercado, como una colocación de bonos o recompra de deuda.

“El índice de riesgo argentino ronda hoy los 600 puntos básicos, acercándose cada vez más a un objetivo clave. Nos referimos al spread de los créditos corporativos locales y de los emergentes de alto rendimiento (high yield), que hoy operan entre los 350 y 400 puntos“, apuntó un informe de GMA Capital. Y completó: “una nueva compresión del riesgo soberano podría ser la llave maestra para acceder a rendimientos de un dígito y volver a emitir deuda en el mercado voluntario”. (con información de TN)