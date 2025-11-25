La V edición del Torneo Internacional “Sueños Dorados" combinó básquetbol y vóley

Bahía Blanca volvió a convertirse en un faro deportivo regional al recibir, con enorme éxito, la V edición del Torneo Internacional “Sueños Dorados”, un evento que reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Con gran respuesta del público, alto nivel competitivo y un ambiente cargado de camaradería, las disciplinas de básquetbol y vóley ofrecieron cuatro días de intensa actividad y emociones.

La competencia de básquetbol se destacó por su gran diversidad geográfica y por la presencia de equipos de Chile, Colombia y Brasil, además de clubes de renombre del sur argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los participantes

Independiente (Neuquén)

Pérfora (Plaza Huincul)

Deportivo Madryn

Pehuenes (Bariloche)

Escuela Municipal de Choele Choel

Club de Pelota (Tres Arroyos)

Federación Comodoro

Brown (Madryn)

Racing (Lamadrid)

Club Baloncesto Tome (Chile)

Mamba (Chile)

Bucaneros (Colombia)

Tijuca Tênis Clube (Brasil)

Invitación Bahía

Valparaíso (Chile)

Independiente (Bahía Blanca)

Estrella

Olimpo

Bahiense del Norte

Power Factory (Punta Alta)

Comercial

Argentino

Liniers

Bóveda Basket

Pacífico

9 de Julio

Los finalistas

U16 Masculino: 1º) Comercial y 2º) Bóveda Invitación Team.

U14 Masculino: 1º) Tijuca Tennis Club (Río de Janeiro) y 2º) Bahiense del Norte.

U13 Masculino; 1º) Bahiense y 2º) Comercial.

U11 Masculino: 1º) Bahiense y 2º) Olimpo.

U16 Femenino: 1º) Bahiense y 2º) Comercial.

U14 Femenino: 1º) Bahiense y 2º) Federación (Comodoro).

Vóley: diversidad, talento y competencia internacional

El vóley tuvo una participación masiva, con instituciones provenientes de distintos puntos del país y de Brasil.

Los equipos participantes fueron:

Nova Generação (Pouso Alegre, Brasil)

Sportivo Rivadavia (Jujuy)

GEBA (Buenos Aires)

Macabi (Buenos Aires)

CEF Nº4 Tres Arroyos

Olimpo

Tiro Federal

Espora (Punta Alta)

Escuela Puntaltense de Vóley

Liniers

Villa Mitre

La Armonía

Bahiense del Norte

Estudiantes de Bahía Blanca

Macabi de Bahía Blanca

Automoto (Tornquist)

Villa Mitre (Maxi)

Las Media Levité

Fénix

Estudiantes (Maxi)

Sindicato de Municipales

Sindicato de Petroquímicos

Defensores de White

Olimpo (Maxi)

Finalistas

U14 Femenino: 1º) Olimpo y 2º) Bahiense.

U16 Masculino: 1º) Liniers y 2º) Tiro Federal.

U16 Femenino: 1º) Olimpo y 2º) GEBA (Buenos Aires).

Maxi Vóley: 1º) Fénix (Bahía Blanca) y 2º) Sindicato Municipales (Bahía).