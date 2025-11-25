La V edición del Torneo Internacional “Sueños Dorados" combinó básquetbol y vóley
Otra linda movida que se desarrolló en diferentes gimnasios de nuestra ciudad, entre viernes y lunes.
Bahía Blanca volvió a convertirse en un faro deportivo regional al recibir, con enorme éxito, la V edición del Torneo Internacional “Sueños Dorados”, un evento que reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
Con gran respuesta del público, alto nivel competitivo y un ambiente cargado de camaradería, las disciplinas de básquetbol y vóley ofrecieron cuatro días de intensa actividad y emociones.
La competencia de básquetbol se destacó por su gran diversidad geográfica y por la presencia de equipos de Chile, Colombia y Brasil, además de clubes de renombre del sur argentino.
Los participantes
Independiente (Neuquén)
Pérfora (Plaza Huincul)
Deportivo Madryn
Pehuenes (Bariloche)
Escuela Municipal de Choele Choel
Club de Pelota (Tres Arroyos)
Federación Comodoro
Brown (Madryn)
Racing (Lamadrid)
Club Baloncesto Tome (Chile)
Mamba (Chile)
Bucaneros (Colombia)
Tijuca Tênis Clube (Brasil)
Invitación Bahía
Valparaíso (Chile)
Independiente (Bahía Blanca)
Estrella
Olimpo
Bahiense del Norte
Power Factory (Punta Alta)
Comercial
Argentino
Liniers
Bóveda Basket
Pacífico
9 de Julio
Los finalistas
U16 Masculino: 1º) Comercial y 2º) Bóveda Invitación Team.
U14 Masculino: 1º) Tijuca Tennis Club (Río de Janeiro) y 2º) Bahiense del Norte.
U13 Masculino; 1º) Bahiense y 2º) Comercial.
U11 Masculino: 1º) Bahiense y 2º) Olimpo.
U16 Femenino: 1º) Bahiense y 2º) Comercial.
U14 Femenino: 1º) Bahiense y 2º) Federación (Comodoro).
Vóley: diversidad, talento y competencia internacional
El vóley tuvo una participación masiva, con instituciones provenientes de distintos puntos del país y de Brasil.
Los equipos participantes fueron:
Nova Generação (Pouso Alegre, Brasil)
Sportivo Rivadavia (Jujuy)
GEBA (Buenos Aires)
Macabi (Buenos Aires)
CEF Nº4 Tres Arroyos
Olimpo
Tiro Federal
Espora (Punta Alta)
Escuela Puntaltense de Vóley
Liniers
Villa Mitre
La Armonía
Bahiense del Norte
Estudiantes de Bahía Blanca
Macabi de Bahía Blanca
Automoto (Tornquist)
Villa Mitre (Maxi)
Las Media Levité
Fénix
Estudiantes (Maxi)
Sindicato de Municipales
Sindicato de Petroquímicos
Defensores de White
Olimpo (Maxi)
Finalistas
U14 Femenino: 1º) Olimpo y 2º) Bahiense.
U16 Masculino: 1º) Liniers y 2º) Tiro Federal.
U16 Femenino: 1º) Olimpo y 2º) GEBA (Buenos Aires).
Maxi Vóley: 1º) Fénix (Bahía Blanca) y 2º) Sindicato Municipales (Bahía).