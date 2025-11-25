Barrio Hospital venció a Sportivo y dejó de ser el candidato: ahora es campeón y subió a Primera

Herman "El Flaco" Banegas y Claudio Queti dan la vuelta en el Norberto Tomás, con la Copa en la mano. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Concretando toda la expectativa que había generado en la previa, básicamente por el armado de un plantel largo, de experiencia y con muy buenas individualidades, Barrio Hospital venció esta noche a Sportivo Bahiense, se quedó con el torneo de Segunda César "Tito" Loustau y logró dar el salto a la primera división del básquetbol local.

Con un trabajado y merecido triunfo en el tercer punto de la final, ganando por 74 a 59, el equipo que conduce Claudio Queti barrió la serie por 3 a 0 y se consagró campeón del ascenso, tras quedarse con los dos tramos de la temporada.

Logrando revertir un comienzo desfavorable, haciéndose fuerte desde lo colectivo y con algunas individualidades en alto nivel, Barrio terminó redondeando una noche perfecta que culminó con la copa y el merecido festejo.

El capitán Amilcar Andreanelli recibe la copa en manos de las autoridades de la ABB.

El capitán Amilcar encabeza los festejos del plantel.

El plantel de Barrio Hospital celebra con la Copa.

El campeón tuvo como grandes figuras esta noche a Tomás Bussetti (23 puntos, con 5 triples) y Luciano Fortelli (14).

Además, hubo 9 unidades de Esteban Benedetti, quien ingresó en el último cuarto y por primera vez en la serie, tras quedar afuera de los dos primeros juegos por una lesión.

Mientras que en Sportivo, los goleadores fueron Gonzalo Martínez y Emanuel Miguel, con 18 y 14 unidades, respectivamente.

*El desarrollo

Con un quinteto distinto a los otros partidos, Sportivo Bahiense salió decidido a marcar la cancha y demostrar que no bajaría los brazos tan fácil.

Un comienzo lleno de intensidad y con mucho vértigo, le permitió imprimirle al juego una dinámica que no había logrado hasta el momento.

Haciéndose fuerte atrás, pudo jugar a partir de los rebotes o las pérdidas y así correr en transición, para aprovechar esa ventaja.

Miguel Loffredo, a pura indicación esta noche.

A esos aciertos en ataques rápidos también le sumó la efectividad de Miguel con su tiro a media distancia (4-4 en el cuarto), más un triple con tablero de Gonzalo Martínez y todo armó un comienzo favorable desde el resultado y positivo desde lo anímico para el tricolor, que por primera vez en la serie llevó definitivamente las riendas del juego y comandaba 11-4 y 15-8.

Aunque claro, todavía era muy temprano en la noche y Barrio Hospital, de a poco, fue haciendo pie y empezó a desplegar sus herramientas.

Primero corrigió atrás y lo obligó a su rival a tomar tiros incómodos y decisiones apresuradas, y todo eso lo cambió por puntos adelante.

Con Bussetti comandando la levantada, el equipo que dirige Claudio Queti estampó un parcial de 7-0 para igual 15 a 15 en el cierre del cuarto, que terminó ganando Sportivo por un triple sobre la chicharra y desde 8 metros de Rodrigo Blanco:18-15.

Bussetti busca el pase ante la doble marca de Tuero y Ayala.

Ese golpe anímico para Sportivo lo llevó a un buen comienzo del segundo cuarto, con dos aciertos de Escobar, pero desde ahí se secó y estuvo 5 minutos sin anotar.

Es que Barrio Hospital protegió bien otra vez su aro, lo hizo jugar forzado y acumular ofensivas sin gol.

Todo eso, lógicamente, Barrio lo capitalizó en ofensiva. Porque cuando tuvo la chance no la desaprovechó y aceleró a fondo, a sus variantes habituales ahora le sumó los triples (dos del Colo y uno de Bussetti) y los ingresos positivos de Andreanelli y Galant, para jugar con otro ritmo.

Esa fórmula le permitió adueñarse del trámite y pasar a ganar por primera vez la noche, tras quedarse con el cuarto por 18 a 18, para irse al descanso ganando por 7: 33-26.

Algo que, en definitiva, lo dejaba un poco más cerca del ascenso.

Branciforte encara con potencia ante Ayala.

No obstante, Sportivo salió revitalizado del vestuario y dispuesto a reaccionar. Otra vez con Gonza Martínez como abanderado (autor de 7 puntos en el arranque del tercer cuarto), llevó el juego a una posesión, demostrando un claro signo de reacción, pese a que ahora debía remar de atrás.

En ese ir y venir, un tercer cuarto parejo (lo ganó Sportivo 17 a 16) lo cerró Fortelli con un triple en la última, para que su equipo entre al parcial definitivo ganando por 6 (49-43) y casi como un aviso de lo que vendría.

Porque la estocada final del campeón de segunda se empezó a forjar en el inicio del cuarto periodo cuando Bussetti y Fortelli (las figuras de la noche y de los puntos más altos de la serie) acertaron tres triples casi en fila (dos de Tomás) y le permitieron a Barrio sacar 12 de luz en el amanecer del periodo, para empezar con la ventaja, las buenas sensaciones y el reloj a su favor.

Fortelli escapa de la marca de Stach.

Sportivo intentó por última vez vender cara la derrota, pero no encontró vías de gol confiables y Barrio Hospital terminó dando el golpe de KO.

El ingreso de Benedetti por primera vez en la serie (arrastraba una lesión) no fue solo testimonial ni por un merecido reconocimiento, porque el Pana aprovechó el máximo los minutos en cancha y con 9 puntos casi sin fallar (tiró para 12) fue el abanderado de un cierre perfecto para Barrio Hospital que fue estirando la diferencia hasta llegar a la máxima de 20.

Benedetti festeja en su muy buen ingreso.

Así las cosas, Barrio se dio el gusto de vivir los minutos finales con los suplentes y el cuerpo técnico luciendo la camiseta que celebraba el campeonato y, lógicamente, el ascenso.

En definitiva, el broche de oro para un equipo que se armó para esto, con un plantel largo, experimentado y con jerarquía, que también explotó al máximo al joven Bussetti y que desde el día uno cargó con el mote de candidato y cumplió con creces, ganando los dos torneos y ascendiendo a Primera en noviembre.

Ya con la "pilcha" de campeón, Queti saluda a Bussetti, la figura de la final.

El "1" es Barrio Hospital y Bussetti, una de sus figuras, tras una gran temporada.

Lucho Fortelli, una de las figuras de la serie, celebra un nuevo logro en lo alto del Norberto Tomás.

*La síntesis

Barrio Hospital (74): L. Fortelli (14), S. Branciforte, T. Bussetti (23), J.L. Martínez (9), H. Banegas (8), fi; J. Godio, A. Andreanelli (7), E. Benedetti (9), T. Galant (3) y M. Fernández (1). DT: Claudio Queti.

Sportivo (59): R. Blanco (7), G. Stach (6), G. Martínez (18), E. Miguel (14), M. Ayala (4), fi; J. Tuero (2), F. Galassi, F. Escobar (8), M. Pristupa y U. Montes. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Barrio Hospital, 15-18; 33-26 y 49-43.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Alejandro Vizcaino y Sam Inglera.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: Barrio Hospital, 3-0.