Falleció el obrero que había caído al vacío mientras podaba un árbol

En la jornada de este martes se confirmó el fallecimiento de Daniel Soto, el trabajador municipal que días atrás había caído desde 4 metros de altura cuando podaba un árbol.

El hombre se encontraba en grave estado internado en terapia intensiva del Hospital Municipal de Bahía Blanca, a partir de haber sufrido politraumatismos graves.

La noticia fue confirmada por el municipio de Bahía Blanca y también por el Sindicato de Trabajadores Municipales, a través de sus redes sociales.

La comuna publicó un posteo en el que "expresa su profundo dolor por el fallecimiento del trabajador municipal" y acompaña "con respeto y solidaridad a su familia, compañeros y seres queridos".

En tanto, el STMBB indicó que "hoy despedimos con profunda tristeza a nuestro compañero Daniel Soto, trabajador municipal y parte de esta gran familia del STMBB".

"Su paso por nuestra institución deja huellas de compañerismo, compromiso y respeto. Nos duele su partida, pero quedará siempre en la memoria y el corazón de quienes compartimos el camino con él", se indicó desde Facebook.

El accidente se había producido en la mañana del martes pasado, en 25 de Mayo al 200, cuando el obrero había caído desde 4 metros mientras podaba un árbol de importantes dimensiones ubicado en la vía pública.

