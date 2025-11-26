Corte de calles y servicios para este miércoles 26 de noviembre

Este miércoles 26 de noviembre EDES informó que realizará un corte programado en el marco de su plan de obras y mantenimiento del servicio. Mientras que desde la Municipalidad indicaron que se cortarán dos calles por trabajos de repavimentación.

Corte de calles

La Municipalidad de Bahía Blanca informa que se realizará la interrupción de la circulación en dos sectores de la ciudad por trabajos de repavimentación:

-Sixto Laspiur entre Inglaterra y Manuel de Molina. De 8 a 18 debido a trabajos de fresado.

-Sixto Laspiur entre Brasil y Paraná, de 15 a 17, por tareas de repavimentación

Corte de energía

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Fuerte Argentino, Obligado, 19 de Mayo, Av. Alem, Alsina

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.