“Más allá de la competencia por el puesto, con Matías Ibáñez aprendo y crezco como arquero”

En el 2023 fue tercer arquero y no atajó ni un minuto, emigró a Comunicaciones y este año volvió a Olimpo con sed de revancha.

“Regresé con la esperanza de que podía llegar a debutar, aún sabiendo que el dueño del arco era un histórico del club como Matías Ibáñez”, sostuvo, más animado que nunca, Juan Pablo Lungarzo en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Más allá de la competencia por el puesto, con Mati aprendo todos los días y crezco como arquero. El me aconseja, me banca y está feliz con el presente que me toca atravesar”, señaló el golero de 27 años nacido en Chivilcoy y que tuvo su prueba de fuego con la 1 del aurinegro en el 2-1 frente a Argentino de Monte Maíz en el arranque del Nonagonal campeonato del Federal A.

“El equipo tiene claro que es lo que quiere y hacia donde hay que apuntar, por eso cada integrante del plantel sabe y entiende que primero esta Olimpo y después las metas personales”, apuntaló “Juanpa”, ilusionado con el cambio mental y de actitud que demostró el once olimpiense ante el “Raya” cordobés.

Mirá la nota completa: