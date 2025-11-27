Torneo Clausura: días y horarios confirmados para las finales de los playoffs

Se confirmaron anoche los días y horarios de las finales de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga del Sur en las dos categorías.

Ambos encuentros irán a partir de las 17 y se definirán por penales en caso de empate.

Por la primera división "A", Huracán y Liniers se medirán el domingo en el Bruno Lentini.

Mientras que en el ascenso, La Armonía y Rosario Puerto Belgrano cruzarán el sábado en el Hermanos Francani.

*Cómo llegan

En la división superior, Huracán arribó a esta final luego de ser el mejor de la fase regular y tras dejar en el camino a Libertad, venciéndolo como local por 4 a 1.

Mientras que Liniers, tercero de la etapa clasificatoria, eliminó a Villa Mitre en El Fortín por penales (5 a 3), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

En el Promocional, en tanto, los dos finalistas clasificaron por penales y como visitantes.

La Armonía bajó a Comercial desde los 12 pasos (5 a 3), luego empatar sin goles en Ingeniero White.

Rosario Puerto Belgrano, en tanto, eliminó al "1" de la clasificación, Tiro Federal, también por penales (5 a 3), luego de empatar 1 a 1.

*Cómo sigue

-En la "A"

Si el vencedor es Huracán se quedará con el Clausura y disputará la final anual ante Bella Vista, que obtuvo el Apertura.

Si el que se impone es Liniers, volverán a medirse en una final extra en escenario neutral, ya que el Globo se ganó ese privilegio por ser el mejor de la fase regular en el segundo tramo.

El ganador de ese cruce, chocará ante los gallegos.

-En la "B"

El vencedor del cruce entre La Armonía y Rosario, chocará ante Tiro Federal, que tiene la final por extra por haber sido el mejor de la fase regular del Torneo Clausura.

A su vez, el que se quede en el duelo entre los tirenses y La Armonía o Rosario, jugará la final anual frente a Comercial, ganador del Torneo Apertura.

El vencedor de esa final en escenario neutral ascenderá y el perdedor jugará la promoción ante San Francisco.