Con un partido postergado, comenzaron los playoffs del Apertura antes del parate por la Súper Liga

Con actividad parcial, comenzaron el fin de semana los playoffs del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey en ambas ramas.

Sólo un partido quedó postergado, ya que no se disputó el duelo entre Pacífico "A" y Atlético Monte Hermoso, correspondiente a la semifinal de la Copa de Oro en Damas.

La decisión se tomó a raíz del temporal que afectó al balneario y sus habitantes el viernes por la noche, para evitar el traslado de los planteles, tras verse afectadas las instalaciones, viviendas y rutas aledañas a la localidad.

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En las próximos días se resolverá cuándo se disputará este duelo, ya que ambos equipos disputarán la Fase 1 de la Súper Liga Argentina a partir del miércoles (ver abajo), por lo que también se detendrá la actividad local.

*Copa de Oro

El mejor de la fase regular, Universitario "A", se metió en la final de la Copa de Oro tras superar a Argentino "A" como local.

En la cancha de agua, el albirrojo se impuso por 2 a 0 y se quedó con una de las semifinales.

Los goles del triunfo los anotaron Isabella Orili y Amparo Sabatini.

Además, en el triangular por el quinto puesto Sociedad Sportiva "A" derrotó a El Nacional "A" por 1 a 0.

El gol del Blanco lo hizo Julieta Alende.

*Copa de Plata

Universitario "B" y Sociedad Sportiva "B" disputarán la final por el título en la Copa de Plata.

El albirrojo, número 1 de la etapa clasificatoria, derrotó a Villa Mitre por 4 a 0 con un triplete de Morena Rasquete (3) y Manuela Hernando.

Mientras que el Blanco doblegó a El Nacional "B" en La Quinta por penales (3 a 1) luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Los tantos durante los 60 minutos los anotaron Tirinidad Sánchez para el local y Pilar Sandulgaray para la visita.

Además, en el triangular por el quinto lugar, Pacífico "B" sumó punto extra al derrotar en shoot out a Tiro Federal por 3 a 2, luego de igualar 3 a 3 en el tiempo reglamentario.

Durante el partido, para el Verde marcaron Julieta Sánchez, Julieta Martínez y Mailén Sánchez y para el aurivioleta lo hicieron Naomi Mansilla (2) y Ailén Vaccarino.

*Copa de Bronce

Sporting dio el golpe en la Copa de Bronce, al derrotar a Palihue que había sido el mejor equipo de la fase regular.

El elenco puntaltense se impuso por penales (2 a 1), luego de igualar 1 a 1 en los 60 minutos reglamentarios.

Para el rojinegro marcó Evelyn Scorianzi y para el albiverde anotó Catalina Piangatelli.

Además, por la otra semifinal, Argentino "B" derrotó a Universitario "C" por 4 a 2 y también avanzó a la final.

Los goles del Azul los marcaron Agatha Loverde (2), Leila Galeano y María Fernanda Iglesias.

Mientras que los tantos del albirrojo los hicieron Coral Astaburuaga y Ampara Arruti.

Por otra parte, Puerto Belgrano "B" derrotó a El Nacional "C" en la primera fecha del triangular por el quinto puesto.

El equipo de la Base se impuso por 1 a 0 con gol de María Anabel Grima.

*Una final clásica

En la rama masculina, Universitario y El Nacional volverán a definir el título tras disputarse las semifinales.

El albirrojo, líder de la fase regular, superó a Pacífico por 8 a 1 con goles de Thiago Bonifazi (4), Julián Dimaschow, Nicolás Kuhn, Luciano Huss y Cristian Reyes. Para el Verde descontó Kevin Sáenz.

El Celeste, en tanto, venció a Puerto Belgrano en penales, por 3 a 0, luego del empate 1 a 1 en el tiempo regular.

Durante el partido, para Nacio anotó Luciano Donati y para Puerto marcó Juan Francisco Ordieres.

Además, en el cruce por el quinto puesto Pacífico derrotó en Bahía a Atlético Monte Hermoso por 3 a 2.

Los goles del Verde los hicieron Victor Brito, Matías Montero y Juan Ignacio Leivar. Rodrigo Servidio, en dos ocasiones, marcó para el albirrojo.

*Parate

El venidero fin de semana no habrá acción en el ámbito local, ya que cuatro equipos de nuestro medio disputarán la Fase 1 de la Súper Liga Argentina, certamen que reúne a los mejores elencos del país.

Los partidos se disputarán entre el miércoles y el domingo en distintas sedes.

En Damas serán Universitario (jugará en Rosario), Atlético Monte Hermoso (será local en el balneario) y Pacífico (se presentará en Mendoza).

Mientras que en Caballeros, Puerto Belgrano disputará Fase 1 "B" en Tucumán.