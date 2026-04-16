Resultados de los primeros juegos en los octavos de final de la Liga Argentina

Comenzaron anoche las series de octavos de final de la Liga Argentina de básquetbol, temporada 2025-26.

Lanús dio el primer paso en su serie ante Quilmes de Mar del Plata y lo venció como local por 86 a 72, en el único partido que se jugó ayer entre clubes de la Conferencia Sur.

En el Granate los mejores rendimientos fueron para el estadounidense Michael Henry (19 puntos y 11 rebotes) y Roquez Johnson (18 unidades).

En el Cervecero, equipo que eliminó a Villa Mitre en la instancia previa, Federico De Miguel fue el goleador con 17 puntos.

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Los duelos restantes de la Sur se jugarán esta noche con Provincial-Deportivo Viedma y La Unión-Pico FC, ambos desde las 21.

Anoche por la Norte hubo tres cotejos: Barrio Parque (Córdoba) 76-Comunicaciones (Mercedes) 61, Amancay (La Rioja) 68-Villa San Martín (Resistencia) 63 y Sportivo Suardí (Santa Fe) 67-Santa Paula (Gálvez) 81.