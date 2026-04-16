Violencia en el shopping: ¿la defensa busca "sacar" la causa de Bahía?

La defensa del gremialista mercantil Claudio Montiel, el único detenido por los incidentes registrados el Viernes Santo en el Shopping, pidió su excarcelación, medida que está a resolución de parte del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

Ante ese juzgado, a su vez, el abogado Sebastián Martínez, asesor del secretario adjunto de la Asociación Empleados de Comercio, presentaría hoy un pedido formal para recusar al fiscal general, Juan Pablo Fernández y, por carácter transitivo, a la fiscal instructora Marina Lara.

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De esa manera busca retirar la investigación de nuestra ciudad y que pase a otro departamento judicial (los más cercanos son Necochea y Mar del Plata).

Martínez, según trascendió, considera que el fiscal general se extralimitó en sus declaraciones públicas, previas a la detención de Montiel y de su indagatoria (prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal).

El abogado alude, específicamente, a cuando Fernández tildó de "energúmeno y patotero" a Montiel, advirtió que "el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde" y de alguna manera descalificó la estrategia defensiva.

La defensa apunta a que, con esa conducta, el fiscal general fijó una postura en el caso que excede la comunicación institucional objetiva, con toma de posición anticipada.

Ese planteo, en caso de presentarse, tal como se prevé, también tendrá que ser resuelto por el juez Manzi.