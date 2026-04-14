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Clubes de Pie: Pueyrredón presentó las obras en el Vicente Palermo

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, el club del barrio Pedro Pico oficializó las obras propias y las financiadas por el programa público-privado.

El intendente Federico Susbielles estuvo presente en el acto. (Fotos MBB)

En el marco del programa "Clubes de Pie", Pueyrredón oficializó las obras en sus canchas principales con la presencia de autoridades municipales y de la empresa Unipar.

Las obras en la institución deportiva de calle Darregueira 957 incluyeron la modificación total e instalación de nuevo piso en la cancha auxiliar, así como arreglos y optimización de la cancha central, luego de los destrozos ocasionados por la inundación de marzo de 2025.

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Los trabajos fueron articulados entre el Municipio de Bahía Blanca y Unipar, empresa que apadrinó al mencionado club.

El intendente Federico Susbielles asistió al acto realizado durante el entretiempo del partido de Primera entre "Purre" y Pacífico. Allí agradeció “el esfuerzo de sus dirigentes y familias, al programa Clubes de Pie y al aporte de Unipar”, y destacó que con esta tarea conjunta “se pudo restaurar tanto la cancha principal como la auxiliar, y se generaron nuevos vestuarios”.

“Genera emoción ver cómo entre todos nos seguimos poniendo de pie en Bahía Blanca. Seguimos y seguiremos acompañando a nuestros clubes y apostando al deporte como motor de encuentro y reconstrucción”, remarcó Susbielles.

Por su parte, Sebastián Barisone, director del Instituto del Deporte, expresó que “hoy se cristaliza y se hace visible una vez más esta tarea que se propuso el Municipio de extender una mano a cada club de la ciudad, que además de ser un espacio para practicar una disciplina es también, y fundamentalmente, un lugar de encuentro para muchos chicos y sus familias”.

En el marco del programa  Clubes de Pie ya son 64 las instituciones deportivas bahienses que han recibido subsidios para arreglos y reparaciones post temporal e inundación.

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