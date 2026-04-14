Clubes de Pie: Pueyrredón presentó las obras en el Vicente Palermo

En el marco del programa "Clubes de Pie", Pueyrredón oficializó las obras en sus canchas principales con la presencia de autoridades municipales y de la empresa Unipar.

Las obras en la institución deportiva de calle Darregueira 957 incluyeron la modificación total e instalación de nuevo piso en la cancha auxiliar, así como arreglos y optimización de la cancha central, luego de los destrozos ocasionados por la inundación de marzo de 2025.

Los trabajos fueron articulados entre el Municipio de Bahía Blanca y Unipar, empresa que apadrinó al mencionado club.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El intendente Federico Susbielles asistió al acto realizado durante el entretiempo del partido de Primera entre "Purre" y Pacífico. Allí agradeció “el esfuerzo de sus dirigentes y familias, al programa Clubes de Pie y al aporte de Unipar”, y destacó que con esta tarea conjunta “se pudo restaurar tanto la cancha principal como la auxiliar, y se generaron nuevos vestuarios”.

“Genera emoción ver cómo entre todos nos seguimos poniendo de pie en Bahía Blanca. Seguimos y seguiremos acompañando a nuestros clubes y apostando al deporte como motor de encuentro y reconstrucción”, remarcó Susbielles.

Por su parte, Sebastián Barisone, director del Instituto del Deporte, expresó que “hoy se cristaliza y se hace visible una vez más esta tarea que se propuso el Municipio de extender una mano a cada club de la ciudad, que además de ser un espacio para practicar una disciplina es también, y fundamentalmente, un lugar de encuentro para muchos chicos y sus familias”.

En el marco del programa Clubes de Pie ya son 64 las instituciones deportivas bahienses que han recibido subsidios para arreglos y reparaciones post temporal e inundación.