Caso Ángel: la Justicia confirmó que la madre y su pareja seguirán detenidos por el presunto asesinato

Este martes, la Justicia confirmó que la madre de Ángel López y su pareja seguirán detenidos por el presunto asesinato del nene que murió en Comodoro Rivadavia.

Desde las 11 de la mañana se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo" a Mariela Altamirano y Maicol González.

Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.

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González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.

Además, el sospechoso dio detalles sobre la noche previa a la que murió el menor. “Estábamos mirando tele en nuestra cama, Mariela, la bebé y yo. Ángel en su cucheta. Llegó la hora de dormir, nos acostamos y a la mañana me levanté para preparar el mate como todas las mañanas y sentí olor a humedad, a pis. Fui dormido y le dije a Mariela que se hizo pis (Ángel); lo bajamos, lo cambiamos y siguió durmiendo con Mariela y la bebé, en la cama de abajo”, explicó.

Poco después, según señaló González, el nene siguió durmiendo. “Le dije a Mariela que se levantara a tomar mate conmigo. Estábamos escuchando música despacito, sentimos que Ángel roncaba y de repente dejó de roncar; eso nos llamó la atención”, precisó.

A partir de ese momento, de acuerdo a su relato, todo se descontroló. “Ahí me di cuenta de que no tenía aliento. Entre medio de la desesperación que nos agarró, llamamos a la ambulancia, que empezó a hacerme preguntas y yo le decía que vinieran rápido, que dejaran de hacer preguntas”, agregó.

“En el momento que confirmaron que estaban yendo. Mientras Mariela le hacía RCP, lo vestimos así nomás, le pusimos una campera y fuimos a ver si había algún vecino que pudiera llevarnos al hospital más rápido que la ambulancia. Una vecina intentó llevarnos, pero tenía la rueda pinchada”, contó González.

Fue entonces cuando, precisó, llegó la ambulancia. “A ellos no les salía hacer RCP. Cuando llegaron efectivos policiales, llevaron a Ángel en una ambulancia y en otra fue Mariela. Yo me quedé buscando mamadera, pañales, para dejar a la bebé con la vecina, y ahí es cuando fui hasta el hospital por mi propia cuenta, con un vecino que me acercó”.

En su testimonio, el acusado manifestó: “En todo momento estuvimos en el hospital, teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en las redes sociales”. Y denunció: “No nos dan nuestro derecho a defendernos desde el primer día que lo llevamos al hospital. Las redes sociales nos tratan de un montón de cosas”.

A la par, hizo hincapié en la situación que se encuentran atravesando: “Tenemos que andar sin nuestra bebé, encerrados, incomunicados”.

Sobre la crianza del menor, González aseguró: “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”.

Asimismo, cuestionó: “A nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias cuando lo estaban llevando”.

Sobre el final, hizo un pedido: “Que nos dejen de culpar, nosotros somos inocentes, lo encontramos en la cama”. (TN)