Javier Milei y el canciller argentino se reunieron con el secretario del Tesoro de los EE. UU.

En el marco de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno mantuvieron un encuentro con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

La reunión tuvo lugar en Florida, donde el mandatario argentino participó del foro que reúne a 12 naciones latinoamericanas bajo la premisa de combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad regional.

"Fue un placer hablar nuevamente hoy con el presidente Javier Milei y el ministro Pablo Quirno en Doral, Florida, durante la cumbre Escudo de las Américas", indicó Bessent en sus redes sociales.

Además, el funcionario norteamericano indicó que "el programa Paz a Través de la Fuerza Económica ha sido y sigue siendo un éxito rotundo. Argentina ha logrado comprimir con éxito las primas del mercado de bonos y está acumulando reservas de divisas con gran antelación".

Durante la misma jornada el presidente de Estado estadounidense, Donald Trump ,oficializó la creación de una "nueva coalición militar".

Este movimiento estratégico, diseñado bajo la premisa de erradicar los cárteles de la droga y sus redes terroristas, posiciona al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica.

"La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares", afirmó el mandatario estadounidense al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

En el marco de este encuentro, la presencia del presidente argentino, Javier Milei, subraya su integración en la estructura de alianzas regionales que la Casa Blanca busca consolidar.