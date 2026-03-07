Con alma de campeón: Gael Altamiranda, el "Torito" que embiste en cada largada

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Por momentos habla bajito y sonríe con timidez. Pero cuando se sube a la bici, Gael Altamiranda se transforma. Se inclina hacia adelante, aprieta el manubrio y sale disparado como si estuviera embistiendo. De ahí nació su apodo: "Torito".

Tiene 7 años y corre BMX desde los 5. Todo empezó casi por casualidad, cuando iba al parque a la pista de skate con una bicicleta común y se tiraba por una montañita a toda velocidad. Una amiga de su mamá, Cintia (Castía Riffo) notó algo distinto.

"Tu hijo tiene talento", le dijo. Ese comentario fue el puntapié inicial para probar en la pista de bicicross.

La primera largada arriba de su bici lo marcó para siempre.

"Sentí algo en la panza, como adrenalina. Me encantó", dijo Gael.

Desde entonces, no se bajó más.

"El año pasado, en la categoría Novicios, Gael se consagró subcampeón argentino, un logro enorme para un chico que recién empezaba a recorrer el circuito nacional. También sumó podios en competencias locales y regionales, y hoy ya acumula nueve medallas y más de diez trofeos", aclara Cintia.

El BMX no sólo le dio triunfos, también le enseñó a manejar emociones, a ser un buen compañero.

"Todos queremos salir primeros. A veces me enojo un poco cuando no puedo andar como yo quiero, pero sigo con todo dando lo máximo hasta el final. Si no llego primero, no importa. Lo importante es dejar todo", resaltó Gael.

Cintia asegura que ese es uno de los mayores aprendizajes.

"Tratamos de trabajar mucho la parte emocional. Que entienda que no siempre se gana, que la frustración es parte del deporte. Lo importante es el compromiso y el esfuerzo que él pone", señaló.

Este año el desafío es mayor, porque pasó a la categoría Expertos. Más velocidad, más técnica y rivales más fuertes.

"Los saltos son lo más difícil, pero tengo un profesor (Cristian González) que me ayuda y soy parte de un buen team, aunque soy el único en mi edad. ¿Lo más difícil? Y..., en la largada hay que salir rápido y buscar el hueco para no dar ventajas", explicó Gael con una seguridad que sorprende para su edad.

Su familia también es un equipo, ya que detrás de cada carrera hay una logística enorme, con viajes, inscripciones, entrenamientos, organización laboral.

"Es un movimiento grande, pero lo hacemos convencidos. Es un orgullo verlo tan comprometido con algo que ama", señala su mamá.

Los viajes incluyeron provincias como Córdoba, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja y varias ciudades bonaerenses.

Sin dudas, la bicicleta ocupa un lugar central en la casa de los Altamiranda.

"Si pudiera, duerme con la bici", cuenta Cintia entre risas. Y él no lo niega, porque en gran parte del día se aferra a la misma como cualquier niño lo haría con su juguete predilecto.

El "Torito” observa la pista y los obstáculos a vencer, mejora en cada aceleración y cada ajuste es motivo de entusiasmo.

"No miro hacia atrás cuando voy primero. No siento preocupación en ese momento, la idea es llegar cuanto antes a la meta y que nadie te pase", remarcó.

Gael tiene claro a quién dedicados todos sus logros.

"Son para mi familia. Mi mamá, papá (Matías), mis abuelos (Gisela, Pancho, Tatiana, Alberto, Walter y Maritza), mis tíos y tías… a todos", expresó.

Admira a los corredores más grandes de su club y ya piensa en competencias internacionales. Sabe que todavía es chico, pero también sabe que el camino se hace entrenando, aprendiendo e intentando.

Fuera de la pista, Gael se centra en los estudios y en compartir sus experiencias con amigos.

"Empecé tercer año en el Colegio Don Bosco. Me gusta estudiar y mis compañeros me preguntan como es correr en bici. Tengo un amigo, Francisco, que también corre. Siempre les cuento que es hermoso y todo lo que se vive en cada competencia", resaltó.

En la pista, cuando el partidor cae y las ruedas explotan contra el piso, Gael no piensa en medallas ni en trofeos. Piensa en ir "todo lo máximo hasta el final".

Gael es campeón bahiense 2024 y 2025; subcampeón Open 2025 y subcampeón Argentino 2025.

Su próximo desafío será en la categoría Expertos y este año afrontará un exigente calendario en el Campeonato Argentino de BMX, el Open de Pilotos (COP), el Bonaerense y el Bahiense.

"Habrá una fecha del argentino en Bahía; luego serán todos viajes. Es un deporte costoso pero tenemos sponsors que nos dan una gran mano", puntualizó Cintia.

Y ahí va Gael, a quien sus padres apodaron "Torito" por su determinación arriba de la bicicleta. Pronto a cumplir los 8 años -el 23 de abril-, con casco puesto y corazón acelerado. Embistiendo sueños.