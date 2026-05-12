9 de Julio bajó a Altense y también treparon a la punta San Lorenzo y Sportivo en la LBB Plata

Lucas Lucchetti, figura de 9, llegó antes que Lautaro Jaimes. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con dos victorias locales y tres visitantes se disputó -parcialmente- la octava fecha correspondiente a Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", suspendida el último viernes a raíz del alerta meteorológico.

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En el principal partido, 9 de Julio, que venía como escolta, derrotó como local a Altense, que estaba arriba, 70 a 68.

Genaro Simoncini frena a Vecchi, quien descarga para Flores.

También Sportivo Bahiense superó en Punta Alta a Espora, 98 a 71 y San Lorenzo en su escenario a La Falda, 97 a 55.

De esta manera, 9 de Julio, Sportivo y San Lorenzo saltaron a la punta, donde ya estaba Altense. Con un partido menos y un punto abajo está Comercial.

Brillante quedó el piso del Ardubilio Severini.

En los restantes encuentros, El Nacional venció a Bahía Basket, 62 a 61 y Velocidad en el remodelado Ardubilio Severini, a Argentino, 85 a 76.

El próximo martes completarán Ateneo-Comercial, que fue postergado a pedido de los puntaltenses, por un viaje del entrenador Alexis Amarfil.

9 de Julio 70, Altense 68

Con dos libres convertidos por Rodrigo Blanco a falta de 1s09/10, 9 de Julio bajó a Altense, 70 a 68.

Stop y sube Rodrigo Blanco.

Justamente el que definió desde la línea fue una de las figuras, convirtiendo 17 puntos (1-3 en triples, 6-8 en dobles y 2-4 en libres), además de sumar 8 rebotes y dar 4 asistencias.

El que resultó en gran parte el sostén a lo largo del juego fue Lucas Lucchetti, goleador del partido con 23 unidades (4-10 en triples, 3-4 en dobles y 5-5 en libres), más 7 rebotes.

En tanto, Luciano Vecchi bajó 10 recobres, dio 5 asistencias y anotó 8 puntos.

Juan Manuel Bicondoa encara a Bruno Rodríguez.

En la visita, Braian Baier anotó 14 unidades (1-1 en triples, 5-9 en dobles y 1-2 en libres); Juan Manuel Bicondoa recuperó 4 pelotas, dio 4 asistencias y bajó 3 recobres. Mientras que Alan Lera sumó 13 unidades (1-3 en t3, 3-3 en t2 y 4-7 en t1).

9 de Julio (70): R. Blanco (17), L. Lucchetti (23), M. Costa (7), L. Vecchi (8), B. Rodríguez (3), fi; A. Pena (9), A. Osinaga (3), F. Flores y E. Pratdessus. DT: Julián Turcato.

Altense (68): M. Ortega (3), E. Pordomingo (5), J.M. Bicondoa (4), B. Baier (14), D. Agalupe (10), fi; A. Lera (13), B. D'Amico (6), N. Zanabria (8), L. Jaimes (5) y G. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: 9 de Julio, 20-24; 44-39 y 54-51.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Mauro Guallan.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

San Lorenzo 97, La Falda 55

San Lorenzo le ganó cómodamente a La Falda, 97 a 55.

Fue en el primer partido de Nicolás Becchina como DT, en reemplazo de Sebastián Aleksoski, de quien era asistente.

Fue determinante Joaquín Coria, convirtiendo 25 puntos (9-11 en dobles y 7-8 en libres), más 19 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

En tanto, Sebastián Calvo tomó 8 rebotes y anotó 12 puntos (1-1 en t3, 3-6 en t2 y 3-4 en t1) y dio 3 asistencias. Mientras que Matías Martínez terminó con 14 unidades (4-10 en triples).

San Lorenzo (97): M. Martínez (14), R. Aguirre (2), L. Fernetich (7), J.P. Fuentes (13), J. Coria (25), fi; S. Seewald (4), S. Calvo (12), F. Mariezcurrena (7), N. Herbik (8), J.N. Diez, J.B. Renzi (3) y L. Miranda (2). DT: Nicolás Becchina

La Falda (55): P. Amigo (2), G. Fernández Vita (2), I. Piriz, V. Kleja (16), I. Frisón (10), fi; B. Jaratz, F. Riccio (10), M. Cuchetti (6), B. Mangiapane, G. Cuchereno (2), A. Viñuela (2) y T. Zamparo (5). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: San Lorenzo, 25-12, 39-28 y 67-46.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Argentino 76, Velocidad 85

Velocidad se recuperó después de tres caídas y anotando su máxima puntuación, derrotó como visitante a Argentino, 85 a 76.

Justamente fue el primer partido del celeste en el propio escenario, después de realizar obras en el gimnasio y previendo inaugurar el total de las remodelaciones para el 9 de Julio, día de su aniversario.

Reschini arma la ofensiva ante Periga. De fondo, la remodelación en plena obra.

El destacado del ganador fue Bruno Mandolesi, autor de 18 puntos (2-2 en triples, 2-4 en dobles y 8-10 en libres), más 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Argentino (76): J.C. Reschini (3), N. Antonelli (20), B. Ugolini (7), J. Gonzalía (6), S. Suanez (4), fi; M. Montanaro, J.P. Paronetto (6), G. Parrotta (7), S. Boyé (8), F. Durando (3), A. Puentes (5) y F. Malmesi (7). DT: Andrés Iannamico.

Velocidad (85): S. Dutari (13), S. Ferrari (9), B. Aceituno (11), V. Périga (4), A. Icasto (13), fi; G. Berdini (2), B. Mandolesi (18), A. Calderone (13), P. Pollio J. Barco, R. Ayala (2) y S. Albizúa. DT: Alan Rava.

Cuartos: Argentino, 21-22; 33-45 y 48-66.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Espora 71, Sportivo 98

Después de un primer cuarto igualado (22-22), el segundo correspondió a Sportivo (20-14) y el tercero lo liquidó (33-9) frente a Espora, para ganar 98 a 71.

Hubo, en ese parcial, 11 puntos de Mateo Boccatonda (incluidos 2 triples), 7 de Gonzalo Martínez y 7 de Manuel Ayala.

Boccatonda fue el goleador con 18 puntos (3-6 en t3, 3-5 en t2 y 3-4 en t1), además de 8 asistencias; Agustín Amore terminó con 16 unidades (5-6 en triples y 4-4 en libres), más 6 rebotes y Ayala convirtió 17 y bajó 4 recobres.

En el local, Lucas Ruiz anotó 17 unidades y bajó 17 rebotes. Mientras que Tomás Galant sumó 15 puntos (7-11 en t1) y 9 recobres.

Espora (71): M. Veliz (7), M. Achor (10), N. Cornago (6), L. Ruiz (17), T. Galant (15), fi; J.M. Coronel (5), J. Martínez (8), J.I. Schiebelbein (3) e I. Costanzo. DT: Juan Gilberto Soldini.

Sportivo (98): M. Boccatonda (18), G. Martínez (13), U. Montes (5), A. Amore (16), M. Ayala (17), fi; J. Tuero (1), B. Guaglianone (5), T. Boubeé (4), S. Sosa (11), G. Stach, L. Spinaci (8) y F. Arizcuren. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Espora, 23-23; 37-43 y 46-76.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: José Galié (Espora).

Bahía Basket 61, El Nacional 62

Con un triple esquinado de Facundo Dulsan a falta de 2 segundos, El Nacional le ganó a Bahía Basket 62 a 61.

El local alcanzó a convertir el doble que determinó el resultado final.

Dulsan fue el principal anotador del celeste, con 15 unidades (2-6 en t3, 3-5 en t2 y 3-4 en t1). Por su parte, Valentín Díaz convirtió 14, con 4-5 en triples y Octavio Rayes bajó 9 rebotes y repartió 6 asistencias.

En Bahía, Emanuel Kloster completí 20 puntos (1-6 en triplesm 6-7 en dobles y 5-6 en libres), 8 rebotes y 4 asistencias.

Bahía Basket (61): F. Salce (10), E. Kloster (20), S. Ponzoni (6), A. Durand (7), B. Gigliotti (6), fi; J.B. Kiessling (8), E. Jaime (2), J.C. Mambretti (2) y E. Zandonadi. DT: Juan Pablo Coronel.

El Nacional (62): F. Dulsan (15), R. Arce (10), I. Errazu (7), A. Catalán (2), M. Cruglak, fi; A. Ferreyra (2), E. Walter (2), V. Díaz (14), S. Marzialetti (4) y O. Rayes (6). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Bahía Basket, 16-8; 28-33 y 43-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Joaquín Irrazábal y Camila Robles.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Próxima

El viernes se enfrentarán Sportivo-Comercial, Velocidad-Ateneo, Espora-9 de Julio, La Falda-Argentino, El Nacional-San Lorenzo y Altense-Bahía Basket.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 14 puntos (6-2)

1º) Altense, 14 (6-2)

1º) San Lorenzo, 14 (6-2)

1º) Sportivo, 14 (6-2)

5º) Comercial, 13 (6-1) (*)

6º) Velocidad, 12 (4-4)

7º) El Nacional, 11 (3-5)

7º) Argentino, 11 (3-5)

9º) Ateneo, 10 (3-4) (*)

9º) La Falda, 10 (2-6)

11º) Espora, 9 (1-7)

11º) Bahía Basket, 9 (1-7)

(*) Tienen un partido pendiente.