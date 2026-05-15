Reparan una cañería clave que afecta al servicio de agua en General Cerri

La empresa ABSA informó que se realizan trabajos de reparación sobre una cañería ubicada en el camino de acceso a General Cerri, lo que provoca afectaciones en el suministro de agua en la localidad.

Mientras avanzan las tareas para restablecer el servicio, se solicita a las personas usuarias racionalizar el uso de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo para hidratación y evitando actividades no esenciales.

Desde la prestataria recordaron que se encuentran disponibles los canales de contacto para consultas y reclamos, a través de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.