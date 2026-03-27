El “Chori” Vega rompió el silencio: “No pasó nada raro, necesitaba un cambio, con La Armonía está todo bien”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Su pase ya fue oficializado por la Liga del Sur y el domingo va a hacer su debut en Sporting, el séptimo equipo en la kilométrica carrera futbolística de David Alejandro Vega, que con 45 años es el jugador en actividad con más edad en la Liga del Sur.

Este fin de semana se disputa la tercera fecha del Apertura, y lo que llamó la atención, en propios y extraños, fue porqué el “Chori” se alejó de La Armonía después de haber jugado 22 minutos en el debut, justamente, frente al rojinegro de Punta Alta: victoria velezana 2-1.

“Fueron cinco temporadas en un hermoso club como La Armonía. Necesitaba cambiar de aire, darle un descanso a mi cabeza, por eso decidí irme. Fue una decisión personal, no sucedió nada raro y cuando me fui a despedir abracé a cada uno de mis compañeros y les di las gracias a cada uno de los que componen el cuerpo técnico”, fue la reflexión del zurdo cordobés, ídolo en la V (disputó 122 cotejos y marcó 19 goles) y en Olimpo (184 y 11 entre 2009 y 2020).

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“No fue una decisión fácil, me costó, me tocó lo más íntimo del corazón, por eso la emoción cada vez que repaso los mensajes de admiración y cariño de los hinchas”, se aflojó el “Chori”.

“Me brindé al máximo por La Armonía, y no es un hasta siempre, es un hasta luego, porque a Sporting voy a préstamo y en 2027 debo volver”, declaró el héroe del último ascenso de la V, marcando el 1-0 ante Comercial en la final anual.

“Apenas me fui me empezaron a llover ofertas, de algunos equipos de la B y muchos de la zona. Con Sporting arreglé el martes a la noche”, señaló, aclarando, por las dudas, que “no había hablado con nadie de ese club antes de irme de La Armonía”.

“Tomarme este año me va a venir bien Fui parte de una historia que marcó a fuego a La Armonía, al que prometí dejar en Primera si algún día me tenía que despedir. Cumplí, y eso es lo que me llena de orgullo y satisfacción”, sentenció.