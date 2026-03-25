Fue rival hace unos días y ahora será refuerzo: el "Chori" Vega se suma a Sporting

La carrera de David Vega suma un nuevo destino, luego de desvincularse hace unos días de La Armonía por decisión personal.

Tras la sopresiva salida del Depo, el Chori fue confirmado hace unas horas como nuevo refuerzo de Sporting, para lo que resta de la temporada en la Liga del Sur.

"Es una linda posibilidad para mí, una nueva oportundiad, un nuevo desafío, siempre agredecido a Dios", le dijo el Chori a La Nueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estoy feliz por esta nueva oportunidad en el fútbol", agregó.

Lo curioso es que el único partido que jugó este año fue por la primera fecha, cuando el Velezano y el rojinegro se enfrentaron en Punta Alta.

Aquella tarde, que terminó con victoria 2 a 1 para el equipo bahiense, el volante cordobés llegó desde el banco y sumó minutos ingresando en lugar de Ezequiel Intrevado.

Desde lo reglamentario, los equipos de la Liga pueden incorporar jugadores luego de 30 días desde el primer partido del campeonato.