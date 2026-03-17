La Armonía arrancó pisando fuerte en Punta Alta: "Estamos para dar pelea, vamos a ser un rival difícil"

La Armonía regresó a la Primera División "A" de la Liga del Sur y lo hizo de gran manera.

El Velezano venció a Sporting, por 2 a 1 como visitante, y comenzó con el pie derecho.

"Arrancar así es muy bueno, ganar de visitante en Punta Alta no es fácil y nosotros lo pudimos hacer. Fue una alegría terrible", reconoció el defensor Juan Martín González en El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes.

Tan importante fue la vicotira que significó la primera del Depo ante el rojinegro en su historia (25 partidos).

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Encima, luego de comenzar perdiendo. Redondo.

"Arrancamos perdiendo temprano, pero creo que la expulsión cambió mucho el partido. Pudimos empatarlo rápido después de la expulsión y en el segundo tiempo pudimos aprovechar el hombre de más y a Mati (Malmoria) se le abrió de nuevo el arco y pudimos ganarlo sobre la hora", agregó Juan.

Más allá de estos primeros tres puntos, González entendió que esto recién empieza y que el objetivo del equipo está claro.

"Apuntamos a tratar de mantener la categoría, nos costó mucho ascender. Buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles para tratar de estar lo más arriba posible", avisó.

"Nos pudimos quedar la mayoría de los chicos del año pasado y creo que eso fue clave, porque ya te da un funcionamiento. Y la mayoría de los chicos que vinieron lo están haciendo muy bien. Vinieron jugadores de mucha calidad y renombre. Creo que estamos para dar pelea, vamos a ser un rival difícil. De local nos tenemos que hacer fuerte, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles", avisó.

"Creo que tenemos un excelente grupo, hay buenos jugadores y creo que podemos hacer un buen papel en la ´A´", remarcó.

El triunfo de La Armonía tuvo un actor principal y fue Matías Malmoria, autor de los dos goles en el Mendizabal.

"Nunca había compartido plantel con él, es un pibe bárbaro, se viene de Cerri todos los días. En los amistoso ya había hecho de las suyas, es un excelente jugador y una excelente persona. No me sorprende el partido que hizo el otro día porque lo veo todos los días, me pone muy contento por él", dijo Juan Martín.

En la próxima fecha, volverá al Hermano Francani por primera vez luego del ascenso (lo consiguió en cancha de Liniers) y tras la histórica victoria en Punta Alta.

"El otro día a pesar de la lluvia la gente acompañó muchísimo, para el jugador es muy reconfortante, muy lindo. Nosotros salimos a jugar por ellos, por nosotros y por el club", señaló Juan.

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