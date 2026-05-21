Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Cómo serán los cortes de calles y desvíos de colectivos por obras en distintos sectores de Bahía

Este viernes habrá restricciones al tránsito en Sarmiento y Alem, además de un corte sobre calle Mitre. La línea 519A modificará parte de su recorrido.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Nuevos cortes y reducciones de calzada en distintos puntos de Bahía Blanca se realizarán este viernes debido a trabajos de fresado, reencarpetado y pavimentación, según especificó el municipio.

Uno de los principales operativos tendrá lugar entre las 8 y las 15 en la intersección de Sarmiento y avenida Alem. Allí se efectuará un corte total sobre Sarmiento, mientras que sobre Alem habrá reducción de media calzada en sentido Universidad Nacional del Sur-Teatro Municipal.

Como consecuencia de estas tareas, la línea 519A modificará parte de su recorrido en sentido Patagonia Norte-Don Ramiro. El trayecto alternativo será por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Mitre, Sarmiento y luego retomará su recorrido habitual.

Además, entre las 7.30 y las 18 permanecerá cortada la calle Mitre entre Santiago del Estero y Salta debido a una obra particular.

En tanto, continúan otros frentes de trabajo iniciados días atrás. Hasta el sábado seguirá el corte sobre Montevideo entre Thompson e Italia por tareas de reencarpetado asfáltico, mientras que también permanece intervenida la intersección de Granada y Tarija por una obra de pavimentación.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE