Cómo serán los cortes de calles y desvíos de colectivos por obras en distintos sectores de Bahía

Nuevos cortes y reducciones de calzada en distintos puntos de Bahía Blanca se realizarán este viernes debido a trabajos de fresado, reencarpetado y pavimentación, según especificó el municipio.

Uno de los principales operativos tendrá lugar entre las 8 y las 15 en la intersección de Sarmiento y avenida Alem. Allí se efectuará un corte total sobre Sarmiento, mientras que sobre Alem habrá reducción de media calzada en sentido Universidad Nacional del Sur-Teatro Municipal.

Como consecuencia de estas tareas, la línea 519A modificará parte de su recorrido en sentido Patagonia Norte-Don Ramiro. El trayecto alternativo será por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Mitre, Sarmiento y luego retomará su recorrido habitual.

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Además, entre las 7.30 y las 18 permanecerá cortada la calle Mitre entre Santiago del Estero y Salta debido a una obra particular.

En tanto, continúan otros frentes de trabajo iniciados días atrás. Hasta el sábado seguirá el corte sobre Montevideo entre Thompson e Italia por tareas de reencarpetado asfáltico, mientras que también permanece intervenida la intersección de Granada y Tarija por una obra de pavimentación.