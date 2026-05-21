Ingeniero White: vendía elementos de pesca robados y terminó detenida

Una mujer de 45 años fue aprehendida este jueves en Ingeniero White, luego de un allanamiento realizado por personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Tercera, en el marco de una causa por hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Reconquista al 1250, donde tras la denuncia de una vecina fue aprehendida Fernanda Romina Medici, propietaria del domicilio, acusada de ofrecer a la venta en redes sociales elementos que habían sido sustraídos días atrás.

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La víctima circulaba por el sector conocido como “El Guanaco”, en la intersección de Ruta 3 y Reconquista, cuando dos hombres se colgaron de su camioneta en movimiento y le robaron un bolso con elementos de pesca.

Mediante tareas investigativas y el monitoreo de redes sociales, la policía detectó la publicación de los elementos robados, lo que permitió avanzar con el allanamiento.

Se recuperó un bolso con cuatro reels de pesca -Colony Strong Blue 6000, Qunhai ST 7000, Okuma Ignite y Marine Sports Elite 6000- y una caja de pesca color negra.

Se sospecha que los autores materiales del robo serían familiares de la mujer aprehendida.

Interviene la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.