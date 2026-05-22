La OMIC alertó sobre el crecimiento de estafas virtuales en nombre de la Cooperativa Obrera

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca advirtió sobre el incremento de consultas y denuncias relacionadas con estafas virtuales en las que delincuentes utilizan el nombre de la Cooperativa Obrera para engañar a consumidores mediante mensajes, llamadas y publicaciones falsas.

Desde la entidad indicaron que, en un contexto marcado por aumentos reiterados y dificultades económicas, estas maniobras buscan aprovechar la situación de muchas familias mediante supuestos descuentos exclusivos, beneficios, ofertas laborales o premios inexistentes, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

Cómo operan los estafadores

• Ofrecen descuentos exclusivos, beneficios para jubilados o premios en efectivo.

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• Utilizan llamadas telefónicas, WhatsApp y anuncios en redes sociales.

• Envían enlaces fraudulentos o solicitan agendar números telefónicos para acceder a cuentas o robar información personal.

Recomendaciones para evitar estafas

• No creer que una cuenta es oficial solo porque tenga un logo.

• Verificar siempre que las cuentas sean oficiales y estén verificadas.

• No ingresar a enlaces sospechosos.

• No brindar datos personales, bancarios ni códigos de verificación.

• No enviar fotos del DNI ni de tarjetas bancarias.

• No entregar dinero bajo ningún concepto.

"Estamos viendo un crecimiento de este tipo de maniobras, donde los estafadores utilizan marcas reconocidas para generar confianza y engañar a los consumidores. La mejor herramienta sigue siendo la prevención y la verificación de la información en canales oficiales", expresó el director de la OMIC, Pablo Daguerre.