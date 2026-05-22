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La OMIC alertó sobre el crecimiento de estafas virtuales en nombre de la Cooperativa Obrera

Ofrecen supuestos descuentos exclusivos, beneficios, empleos o premios falsos con el objetivo de obtener datos personales y bancarios, explicaron desde la entidad.

Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca advirtió sobre el incremento de consultas y denuncias relacionadas con estafas virtuales en las que delincuentes utilizan el nombre de la Cooperativa Obrera para engañar a consumidores mediante mensajes, llamadas y publicaciones falsas.

Desde la entidad indicaron que, en un contexto marcado por aumentos reiterados y dificultades económicas, estas maniobras buscan aprovechar la situación de muchas familias mediante supuestos descuentos exclusivos, beneficios, ofertas laborales o premios inexistentes, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

Cómo operan los estafadores

• Ofrecen descuentos exclusivos, beneficios para jubilados o premios en efectivo.

• Utilizan llamadas telefónicas, WhatsApp y anuncios en redes sociales.

• Envían enlaces fraudulentos o solicitan agendar números telefónicos para acceder a cuentas o robar información personal.

Recomendaciones para evitar estafas

• No creer que una cuenta es oficial solo porque tenga un logo.

• Verificar siempre que las cuentas sean oficiales y estén verificadas.

• No ingresar a enlaces sospechosos.

• No brindar datos personales, bancarios ni códigos de verificación.

• No enviar fotos del DNI ni de tarjetas bancarias.

• No entregar dinero bajo ningún concepto.

"Estamos viendo un crecimiento de este tipo de maniobras, donde los estafadores utilizan marcas reconocidas para generar confianza y engañar a los consumidores. La mejor herramienta sigue siendo la prevención y la verificación de la información en canales oficiales", expresó el director de la OMIC, Pablo Daguerre.

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