El Concejo Deliberante realizó una nueva sesión territorial en Villa Rosas

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca desarrolló una nueva sesión territorial en el club Libertad de Villa Rosas, que contó con la participación de vecinos, instituciones del sector, concejales de los distintos bloques políticos y áreas del Ejecutivo Municipal que brindaron asesoramiento previo a la jornada.

La iniciativa forma parte de una política que busca acercar al cuerpo legislativo a los barrios, promover la participación ciudadana y garantizar que las problemáticas de cada sector puedan ser escuchadas, debatidas y canalizadas de manera directa.

En este marco, durante la sesión del jueves se abordaron expedientes vinculados a necesidades planteadas por vecinos e instituciones de Villa Rosas y barrios cercanos, resultado del trabajo previo realizado en reuniones abiertas mantenidas durante las últimas semanas.

Durante la sesión, la titular del CD, Gisela Caputo, destacó que “el objetivo de las sesiones territoriales es que el Concejo esté cada vez más cerca de los vecinos. Queremos escuchar de primera mano cuáles son sus preocupaciones y transformar esos planteos en acciones concretas”.

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Asimismo, señaló que la experiencia viene mostrando resultados positivos.

“Los vecinos reciben muy bien esta propuesta porque sienten que las instituciones se acercan a escucharlos. Pero, además, muchos de los planteos que surgen en estos encuentros se transforman en proyectos que llegan al Ejecutivo Municipal y varios de esos reclamos ya encontraron respuesta y solución”, afirmó.

Desde el CD remarcaron que esta modalidad busca fortalecer el vínculo entre los representantes y la comunidad, construir una agenda legislativa conectada con la realidad de cada barrio y generar un seguimiento institucional de las demandas vecinales.

La sesión en Villa Rosas constituyó la segunda experiencia territorial desarrollada por el Concejo Deliberante, consolidando una herramienta que busca acercar la labor legislativa a los barrios y convertir las inquietudes vecinales en iniciativas concretas para mejorar la calidad de vida de los bahienses.