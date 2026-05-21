Violencia de género: detienen a un hombre en Monte Hermoso

Un hombre de 27 años fue detenido este jueves en Monte Hermoso por los delitos de lesiones leves, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, daño (reiterado), violación de domicilio en grado de tentativa y amenazas, todo en concurso real de delitos.

Se trata de Juan Pablo Rama Reyes, quien fue capturado en el marco de un allanamiento llevado a cabo por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal del balneario.

Según se indicó, esta persona posee múltiples antecedentes por infracción a la Ley de Violencia de Género, cometidos entre 2021 y 2026 en forma consecutiva, con intervención de distintos juzgados y fiscalías.

En ese sentido, se explicó que en los sistemas policiales figuran 13 pedidos activos (alertas) que tenían la finalidad de notificarlo sobre perímetros de restricción, dar con su paradero, e incluso una captura por desobediencia, medidas de las cuales tenía conocimiento pero que no fue legalmente notificado.

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A raíz de la detención, Rama Reyes será alojado en una dependencia fuera de la ciudad de Monte Hermoso hasta tanto se resuelva su situación procesal o sea remitido a una unidad penal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.