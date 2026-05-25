Roland Garros: "No podía ver bien la pelota y tenía fiebre alta", así jugó y ganó Casper Ruud

El tenista noruego Casper Ruud (15°) tuvo un muy sufrido debut en Roland Garros, torneo en el que alcanzó la final en las ediciones de 2022 y 2023.

Es que después de estar dos sets arriba, desperdiciar cinco match points, sufrir mareos y fiebre, además de que le empaten el marcador, Ruud terminó llevándose una épica victoria en París por 6-2, 7-6 (5), 5-7, 0-6 y 6-2 ante Roman Safiullin, en 3 horas y 56 minutos.

"Me siento cansado, me sentí horrible al final del tercer y cuarto set, no podía ver bien la pelota y tenía fiebre alta. No quería retirarme e irme a casa, prefería perder 0-6", señaló.

Ruud, que es un especialista en canchas sobre polvo de ladrillo, se impuso sobre el ruso Roman Safiullin por 6-2, 7-6(5), 5-7, 0-6 y 6-2, luego de

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De esta manera, el noruego se metió en la segunda ronda del segundo torneo de Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará con el serbio Hamad Medjedovic, que este domingo derrotó al alemán Yannick Hanfmann con parciales de 6-3, 6-4, 6-7(1) y 6-4.

Ruud, que actualmente ocupa el puesto número 16 del ranking ATP, está teniendo un muy flojo 2026, aunque Roland Garros se le presenta como una gran oportunidad para recuperar sensaciones y volver a su mejor nivel que lo llevó al número 2 del mundo allá por finales del 2022.

Otro de los jugadores que apuntan a llegar lejos en esta edición del Grand Slam francés y que ganó este lunes fue el estadounidense Ben Shelton (5°), quien se sacó de encima en sets corridos al español Daniel Mérida, un rival que en la previa pintaba como una amenaza

Pese a que el polvo de ladrillo no es su superficie favorita, Shelton demostró que tiene cualidades de sobra para complicar a cualquier oponente en cualquier cancha.

Por otra parte, el australiano Alex de Miñaur (8°), que no atraviesa un buen momento, tuvo un sólido debut frente al británico Toby Samuel, a quien derrotó con parciales de 6-4, 6-4 y 6-2.

Además, el ruso Andrey Rublev (11°) pudo imponer su jerarquía ante el peruano Ignacio Buse, quien llegaba confiado ya que venía de ganar su primer título en el ATP 500 de Hamburgo.

La actividad para los candidatos en Roland Garros continuará este martes, en una jornada donde se destaca el debut del italiano, número 1 y gran candidato al título, Jannik Sinner. Su oponente será el francés Clement Tabur.

El italiano, que quiere meterse en la historia grande del tenis, ganó los últimos cinco torneos que disputó (todos ellos de categoría Masters 1000) y va por el único Grand Slam que aún no conquistó.