Tras el Tedeum del 25 de Mayo, Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei participó esta mañana del Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, acompañado por integrantes del Gabinete nacional y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

De la ceremonia, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Defensa, Carlos Alberto Presti; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y la senadora nacional Patricia Bullrich, entre otros.

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A continuación, Milei encabezará una reunión de Gabinete con sus ministros en Casa Rosada, en medio de la interna en Santiago Caputo y los primos Menem y la tensión entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

El cónclave, previsto para antes del mediodía, significará otro espaldarazo del mandatario y de Karina Milei a Adorni en medio de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

A su vez, será otro intento para ordenar la interna que generó cruces entre las huestes del asesor Santiago Caputo y el sector del presidente de Diputados, Martín Menem, y el funcionario Eduardo "Lule" Menem, apadrinados por Karina MIlei.

A esta interna se le agregó además la de Bullrich y Adorni, luego de que la senadora primero reclamara en los medios que el jefe de Gabinete presente lo antes posible su declaración jurada y posteriormente ella hiciera oficial la suya antes de tiempo para ejercer presión.

En ese marco, se prevé la presencia de Bullrich en la reunión de Gabinete, como venía sucediendo pese a que la ex presidenta del PRO ya dejó de ser ministra y desarrolla su rol en la Cámara alta. (NA)